MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu, Öğretmenler Günü programında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Türk milletinin Milliyetçi Harekete duyduğu ihtiyaç kadar, Milliyetçi Hareket'in de öğretmenlerimize ihtiyacı vardır. Siz öğretmenlerimizin kılavuzluğu, müreffeh Türkiye'nin inşasında mimarlığımızın teminatıdır." dedi.

Topcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, parti genel merkezindeki Gün Sazak Konferans Salonu'nda "Bir Sevdadır Öğretmen Olmak" temasıyla düzenlenen Öğretmenler Günü programında yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Eğitim sisteminin niteliğini ve gidişatını belirleyen en önemli aktörün "öğretmenler" olduğunu belirten Topcu, eğitim sisteminde yapılacak tüm düzenlemelerin toplumda yaşayan herkesi direkt etkilediğini söyledi.

Topcu, eğitimin kalitesinin göstergesinin en önemli ayağının, öğretmenlerin kalitesinde yattığına işaret ederek, "Eğitim sisteminizin kalitesi, öğretmenlerinizin kalitesi ile paralellik arz etmektedir. Bir ülkede insanların yetişmişlik düzeyinin, öğretmenlerin yetişmişlik düzeyi ile doğru orantılı olduğu düşünüldüğünde, küresel dünyada bilişim çağının gerekleri ile uyumlu bir eğitim sisteminin oluşturulması nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi ile mümkün olabilecektir." diye konuştu.

Öğretmenlerin bireylerin akademik gelişimlerinin yanı sıra, onların psikolojik olarak iyi olma hallerinin, sosyal uyum ve iletişim becerilerinin dahil olduğu tüm gelişim alanlarına, insani özellik ve yeterlilikleri kapsamında doğrudan etki ettiğinin altını çizen Topcu, öğretmenin aileyle beraber çocuğu etkileyen ve çocuğun model aldığı en önemli şahsiyet olduğuna dikkati çekti.

"Eğitimcilerin dahil olmadığı hiçbir çalışma başarıya ulaşamaz"

Topcu, öğretmenliğin bir gönül meselesi olduğunu ve bu sevdanın maaşla değil, idealle ölçüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Yalnızca bilgiyle değil, gönülle tamamlanır. Öğretmen, kalemi eline aldığında yalnızca bir ders anlatmaz, bir kişilik inşa eder. Bir medeniyetin tuğlasını koyar, bir milletin kaderine harf harf dokunur. İnsan dünyaya gözünü açtığı ilk andan itibaren öğrenmeye muhtaçtır. Bu yüzden 'öğrenmenin yaşı yoktur' sözü kuru bir tekrar değil, hayatın ta kendisidir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle vurguladığı ve altını çizdiği gibi, 'Eğitimcilerin dahil olmadığı hiçbir çalışma başarıya ulaşamaz' sözünün ne kadar anlamlı olduğunu da günümüzde çok daha fark eder hale geldik. Bu söz, bizim için siyasi bir cümlenin çok ötesinde, milli bir ilkedir. Çünkü biliyoruz ki, öğretmenleri susmuş bir milletin geleceğini kim konuşturabilir? Kim özgüveni yüksek, kimliğini bilen, haysiyetle ayakta duran bir nesli yetiştirebilir? Cevap tektir, 'Türk öğretmeni.'"

Öğretmenine hürmet eden toplumların mutlu olduğunu belirten Zühal Topcu, öğretmenin değersizleştirildiği yerdeyse yalnız eğitim değil, medeniyetin de zedelendiğini vurguladı.

Topcu, öğretmenlerin, destanları dile, töreyi kalbe, tarih şuurunu zihinlere nakşeden milli hafızanın bekçileri olduğunu ifade ederek, "Bir çocuğa 'yurt' sözcüğünü sevdiren öğretmen, beraberinde vatanın kendisini de sevdirir. Ailenin sevgisi, okulun disiplini, toplumun değerleri öğretmende birleşir. Öğretmen, kimi zaman şefkatli bir anne-baba, kimi zaman ise güvenli bir liman olur. 'Halden anlayanla gönül bağı kurulur' sözünün muhatabı, çoğu kez öğretmendir. Bu yüzden diyoruz ki öğretmeni sevmek, insanın kendisini sevmektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Teknoloji araçtır, irfan amaçtır"

Yeni bilişim teknolojileri, hızlı bilgi akışı ve ışık hızındaki iletişimle günümüzde hem bilginin kapsamı hem de teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla değiştiğini dile getiren Topcu, şöyle konuştu:

"Eğitim dahil birçok meslek gruplarının yapay zekalarla birlikte önem ve fonksiyonlarının azalacağı iddialarının gündeme geldiği bu dönemde toplumdaki değişim ve gelişimin doğal öncüleri olan öğretmenler, bilişim çağına ayak uydurabilmesi beklenen yeni kuşakların yönlendiricisi ve eğiticisi olarak hala önemini muhafaza etmektedir. Öğretmenin eğitimdeki dokunma gücü de hiçbir zaman önemini yitirmeyecektir. Çünkü teknoloji araçtır, irfan amaçtır."

Topcu, MHP olarak öğretmeni yücelten her adımı milli varlık meselesi saydıklarını belirtti.

Öğretmenlerin milliyetçilik-ülkücülük-vatan sevgisi kavramlarının yalnız ders kitaplarında değil, hayatta karşılık bulmasını sağlayan öncü kadrolar olduğunu vurgulayan Topcu, "Gelin, Türkiye Yüzyılı için yeni bir gönül seferberliği başlatalım. Milli Mücadele ruhunu diri tutalım. Geleceğimizi karartanların karanlığına karşı, öğretmenin ışığını daha da artırarak yürüyelim." ifadesini kullandı.

Zühal Topcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muallimin çalışmasını idari ve siyasi endişelerle kayıtlandırmak, öğretim idealine emirle dışarıdan yön vermek istemek, onun yapısı bakımından hür olan şahsiyetini budamak, kısırlaştırmak ve ölüme mahkum etmektir. Kültür ve maarif hayatında böyle bir sefaleti yaratmamak için öğretim ve eğitim çalışmalarında muallimin mutlak hürriyeti tanınmalı, sadece bu hürriyetin kötüye kullanılmaması devlet tarafından dışarıdan ve muallimin hürriyetini asla zedelemeden kontrol edilmelidir. Maarif demek muallim demektir. Biliyoruz ki Türk milletinin Milliyetçi Harekete duyduğu ihtiyaç kadar, Milliyetçi Hareket'in de öğretmenlerimize ihtiyacı vardır. Siz öğretmenlerimizin kılavuzluğu, müreffeh Türkiye'nin inşasında mimarlığımızın teminatıdır."

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'a teşekkür eden Topcu, farklı illerden gelen 18 öğretmene plaket verdi.

Etkinlikte, TEV-İfakat Yavuz Ortaokulu'nda görevli öğretmen Arzu Zorer Üzan "Havada Bulut Yok Bu Ne Dumandır?" türküsünü seslendirdi.