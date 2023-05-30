MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Millet iradesiyle parlamenter sistem yolunun kapatıldığı mesajı verildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonucunda, parlamenter sisteme dönüş yolunun bizzat millet iradesiyle kapatıldığını belirterek, "Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul görüp yerleştiği, artık eskiye dönüşün mümkün olmadığı mesajını vermiştir." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun, milletin geleneksel demokratik olgunluğu ile sağduyusu sayesinde huzur ve güven içinde tamamlandığını kaydetti.

Sandık güvenliğinin, büyük bir sorumluluk bilinci, titizlik ve ciddiyetle sağlandığını anlatan Yalçın, ikinci turun da birinci turda olduğu gibi, barış iklimi içinde ve demokrasi şöleni havasında sona erdiğini vurguladı.

Türk seçmeninin bütün dünyaya demokrasi dersi verdiğini ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ilk defa yapılan ikinci tur, büyük bir demokrasi rüştü olarak kayıtlara geçmiştir. 14 Mayıs'ta sandıkta başlayan ve 28 Mayıs'a uzanan siyasi tercih sürecinden kaos, istikrarsızlık, ümitsizlik ve yeis umanlar, kendileri meyus olmuşlardır. İktidar değişikliği bekleyerek aylardır koltuk, makam ve siyasi kaşane rüyası görenler, millet iradesinin şamarıyla ayılmıştır. Milletimiz, sandığın darı ambarı olmadığını bilmeyenlere öğretmiştir. Zafer sarhoşluğu yaşayacakları zehabıyla çıkar sofraları kurup ateşli nutuklar atanlar, mağlubiyetin kayığına, sükutun salına bindirilmiştir."

Semih Yalçın, seçimlerde oldukça yüksek bir katılım gerçekleştiğini, bunun milletin demokrasiye olan inanç ve bağlılığını gösterdiğini vurguladı.

İkinci tur seçim sonuçlarının, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkesinin millet tarafından korunduğunu ortaya koyduğunu belirten Yalçın, "İkinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi ile birlikte parlamenter sisteme dönüş yolu bizzat millet iradesiyle kapatılmıştır." ifadesini kullandı.

Milletin, kaos, karmaşa ve istikrarsızlığa geçit vermediğini kaydeden Yalçın, "Milletimiz, Cumhur İttifakı'nın parlamentoda güçlü bir çoğunluk elde etmesini de dikkate alarak, yürütme ve yasama erkleri arasındaki hayati dengenin muhafazasını sağlamıştır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul görüp yerleştiği, artık eskiye dönüşün mümkün olmadığı mesajını vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"MHP'den milliyetçilik rolü çalmaya kalkan müsvedde ve suretler..."

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin de millet iradesine gölge düşmemesi, hak ve hakikatin tecellisi için üzerine düşeni görevi ciddiyetle yerine getirdiğini bildirdi.

MHP'nin, aldığı oyla Cumhur İttifakı'nın güçlü bir ögesi, demokrasi ailesinin yetkin ve etkin bir üyesi olduğunu gösterdiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"MHP'nin siyasetteki özgül ağırlığının müspet neticeleri, bugün hitama eren seçim sürecinde bir kez daha alınmıştır. Türk demokrasisinde istikrarın, siyasi uzlaşma ortamının ve toplumsal barış zemininin devamı için MHP'nin üstlendiği tarihi misyonun değeri, rakamlara ve temayüllere dökülmüştür. İçeride ve dışarıda dost düşman herkes, MHP'nin Türk siyasi hayatında oynadığı dominant role yeniden şahit olmuştur. MHP'den milliyetçilik rolü çalmaya kalkan müsvedde ve suretler, bizim yerimize geçmeye soyunarak kılık değiştiren bin bir suratlar, mekanın ve davanın asıl sahibi gelince geri çekilmişlerdir."