MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın İsveç'teki Kuran-ı Kerim Yakma Eylemini Kınadı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kur'an-ı Kerim'e dönük çirkin eylemi şiddetle kınıyor, İsveç makamlarını suçluların cezalandırılması için harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakma eylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, "İsveç'te, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakılması; bütün İslam ve Türk dünyasında derin infial uyandırmış, inanan milyonları ayağa kaldırmıştır. Kur'an-ı Kerim'e dönük çirkin eylemi şiddetle kınıyor, İsveç makamlarını suçluların cezalandırılması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kutsal kitabımız üzerinden inançlarımıza ve varlığımıza yönelen bu menfur saldırı, Batı dünyasında İslamofobi ve Türk düşmanlığının davranış biçimi haline geldiğinin göstergesidir. Nefret suçu içeren en ahlaksız ve uç eylemlerden biri olan bu saldırı; aynı zamanda, Türkiye'nin İslam ve Türk alemini küresel ölçekte güçlü şekilde temsil etmesinden duyulan telaş ve korkunun tezahürüdür" dedi.

Yalçın, MHP camiası ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket olarak, bu tür saldırılara asla sessiz kalmayacaklarını ifade ederek, "Sadece milli bilincin uyanık tutulması için değil, dünya kamuoyunun ayağa kaldırılması ve uluslararası dengelerin de korunması için de; insanlığın ortak değerlerine uzanan hadsizliğe karşı sesimizi olanca gücümüzle yükselteceğiz. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'na mensup bir grup dava arkadaşımız, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı protesto etmek amacıyla yarın saat 14.00'te İsveç Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakacak ve Kur'an-ı Kerim okuyacaktır" dedi.