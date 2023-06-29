MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek, bu saldırının İslamofobi ve Türk düşmanlığının bir göstergesi olduğunu belirtti. Yalçın, İsveç makamlarını suçluların cezalandırılması için harekete geçmeye davet etti ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın olayı protesto etmek için eylem düzenleyeceğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu olayın bütün İslam ve Türk dünyasında derin infial uyandırdığını ve inanan milyonları ayağa kaldırdığını belirtti.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin eylemi kınadıklarını ve İsveç makamlarını, suçluların cezalandırılması için harekete geçmeye davet ettiklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın ilk gününde kutsal kitabımız üzerinden inançlarımıza ve varlığımıza yönelen bu menfur saldırı, Batı dünyasında İslamofobi ve Türk düşmanlığının davranış biçimi haline geldiğinin göstergesidir. Nefret suçu içeren en ahlaksız ve uç eylemlerden biri olan bu saldırı, aynı zamanda Türkiye'nin, İslam ve Türk alemini küresel ölçekte güçlü şekilde temsil etmesinden duyulan telaş ve korkunun tezahürüdür. MHP camiası ve milliyetçi-ülkücü hareket olarak, bu tür edepsiz saldırılara asla sessiz kalmayacağız. Sadece milli bilincin uyanık tutulması için değil, dünya kamuoyunun ayağa kaldırılması ve uluslararası dengelerin korunması için de insanlığın ortak değerlerine uzanan hadsizliğe karşı sesimizi olanca gücümüzle yükselteceğiz."

Yalçın, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının olayı protesto etmek için yarın saat 14.00'te İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakacağını ve Kur'an-ı Kerim okutulacağını duyurdu.