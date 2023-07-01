MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti Kurulduğunu Duyurdu

Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, depremzede vatandaşları bir an bile ihmal etmeden, onların sorunlarını çözüme kavuşturma ve hayatlarını mümkün olan en kısa sürede normale döndürme yolunda çaba göstermeyi kutsal bir görev bildiklerini belirterek, "Bu temel düşünceden hareketle Milliyetçi Hareket Partisi'nce, Genel Başkanı'mız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, deprem bölgesinde hayatlarını sürdürmeye çabalayan halkın istek ve ihtiyaçlarını yakından tespit etmek, devlet kurumlarının çalışmalarını yerinde takip etmek amacıyla milletvekillerimizden meydana gelen yeni bir ' Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti' oluşturulmuştur. Heyet; Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'den oluşmaktadır. Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti, öncelikle depremzede vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların dertlerini ve acılarını paylaşacak, devam eden sorunlarını ve mevcut ihtiyaçlarını yerinde belirleyecektir. Heyet üyeleri; devletimizin, hayatta kalan vatandaşlarımızın manen ve maddeten bütün varlığıyla yanında olduğunu tekraren anlatacaktır. Bu arada valiliklere, AFAD'a ve bölgede hizmet veren sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirilecek, felaketin vurduğu illerde bundan sonra yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunulacaktır. Söz konusu heyette bulunan milletvekili arkadaşlarımız, TBMM'de yürüttükleri yasama görevlerinden arta kalan zamanlarını, bölge sorunlarının çözümü için gayret göstermeye ve vatandaşlarımıza hizmete ayıracaklardır" dedi.