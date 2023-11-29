MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ali Babacan'ın açıklamasına yanıt verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamasına cevap vererek, MHP'nin Türk varlığının kayyımı olduğunu ve liderleri Devlet Bahçeli'nin liderliğinde kıyamete kadar var olacağını söyledi.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamasına ilişkin, "Evet, Sayın Devlet Bahçeli kayyımdır ama Türk varlığının kayyımıdır. Partisi ve camiası, egemenlik haklarımızın sigortasıdır. Bahçeli'nin liderliğindeki Milliyetçi-Ülkücü Hareket, milletimizin bekası, devletimizin temadisi için kıyamete kadar kıyamdadır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef almasının temel sebebinin, Türkiye'yi parçalamaya, milleti bölmeye yönelik ihanet planlarına MHP ve hareketi tarafından aşılmaz bir set çekildiği için olduğunu iddia etti.

Babacan'ın, bölücü terör örgütü PKK'nın ve elebaşı Öcalan'ın sözcülüğüne, FETÖ mensuplarının hamiliğine soyunurken, MHP'nin üstlendiği tarihi misyonu baltalamak hesabında olduğunu savunan Yalçın, "Bu yüzdendir ki Babacan, müstevlilere hizmetkarlık, emperyalizme uşaklık, bölücü terör örgütlerine tetikçilik ve siyasi militanlık ederek MHP hakkında saldırgan bir dil kullanmaktadır. Babacan'ın dili, Karayılan'ın, yılanın, çayanın, Öcalan'ın dilidir. Üslubu, Pensilvanya Kardinali'nin üslubudur." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi sayesinde müessir ve dominant konuma erişmiş bir siyaset adamı olmadığını vurgulayan Yalçın, Bahçeli ve lideri olduğu hareketin, Türk siyasi hayatında var olduğu günden beri etkin ve güçlü olduğunu belirtti.

Yalçın, "İşte bu garantörlüktür ki Babacanların uykusunu kaçırmakta, kimyasını bozmaktadır. Evet, Sayın Devlet Bahçeli kayyımdır ama Türk varlığının kayyımıdır. Partisi ve camiası, egemenlik haklarımızın sigortasıdır. Bahçeli'nin liderliğindeki Milliyetçi-Ülkücü Hareket, milletimizin bekası, devletimizin temadisi için kıyamete kadar kıyamdadır." değerlendirmesini yaptı.

"Devlet Bahçeli demek, sistem ve istikrar demektir"

MHP'nin, Türkiye'nin içerideki ve dışarıdaki düşmanları karşısında teyakkuz halinde ve ayakta olduğunu belirten Yalçın, "Peki bundan kim rahatsız olur? Elbette Babacan gibi, PKK ve FETÖ başta olmak üzere bölücü terör örgütlerine hizmet edenler rahatsız olur. Babacan gibi, milli egemenliğimizin ayrılıkçılarla paylaşılması iddiasını siyaset söylemi haline getiren vatan satıcıları rahatsız olur. Mayası ve sütü bozuklar rahatsız olur." ifadelerini kullandı.

Yalçın, şöyle devam etti:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin makam ve mevki düşkünü olduğu, devlet imkanlarını ve kadrolarını hoyratça kullandığı iddiası ise alçakça iftiradır. Genel Başkanımız Bahçeli, asla makam ve koltuk sevdalısı bir lider olmamıştır. Sayın Bahçeli, geçmişte yer aldığı 57. Hükümet döneminde ve daha sonraki siyasi süreçlerde, kendisine başbakanlık başta olmak üzere getirilen teklifleri elinin tersiyle itmiş onurlu bir liderdir. Siyaset anlayışını 'önce ülkem ve milletim' ilkesi üzerine bina eden Sayın Bahçeli'yi, genlerinde ihanet izleri bulunan ve yüreğini çıkar hesapları karartan tufeyli Babacan'ın anlamasını beklemiyoruz. Devlet Bahçeli demek, devlet demektir. Devlet Bahçeli demek, sistem ve istikrar demektir. Devlet Bahçeli demek, ilke, tutarlılık ve mertlik demektir. Sayın Devlet Bahçeli, sadece siyasette dürüstlüğün sembolü değil, aynı zamanda milli hasletlerimizin ete kemiğe bürünmüş halidir."

"Bahçeli'nin ve partimizin, bütün Türk dünyasında karşılığı vardır"

Bahçeli'nin "devlet adamlığının, siyasi bilgeliğin timsali" olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Ayrıca MHP, Cumhur İttifakı'nda yer alırken Sayın Genel Başkanımız, ilkeli ve tutarlı bir ortak tavrı sergilemiştir. Sayın Devlet Bahçeli, ne bir bakanlık ne de bürokraside birkaç mevki talebinde bulunmuştur. MHP'nin, Cumhur İttifakı bünyesindeki yapıcı ve sorumlu tutumu, siyasi ortağı tarafından olduğu kadar, bütün Türk milleti tarafından da takdirle karşılanmaktadır. Öte yandan, MHP'nin ve bilge liderinin siyasetteki özgül ağırlığı sadece Türkiye ile sınırlı değildir. Sayın Bahçeli'nin ve partimizin, bütün Türk dünyasında karşılığı vardır. Bunun içindir ki müstevliler, emperyalistler, MHP'den ve partimizin dayandığı Türk milliyetçisi milyonların caydırıcı gücünden ziyadesiyle ürkmektedir. Bunun içindir ki içimizdeki Babacan tipi sömürge ajanları üzerimize saldırtılmaktadır."

Yalçın, Bahçeli'nin liderliğinde MHP'nin, devletin selameti ve temadisi, milletin bekası için üzerine aldığı görevi bihakkın yerine getirmeye hararetle devam edeceğini vurguladı.