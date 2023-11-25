MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık: Şiddeti toplumdan tamamen silme üzerine daha fazla kafa yormalıyız

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, kadına yönelik şiddetle mücadele noktasındaki çalışmaları "şiddete sıfır tolerans" anlayışıyla devam ettirdiklerini belirterek, "Şiddeti toplumdan tamamen silme üzerine daha fazla kafa yormalı, ülkemizin bu konudaki yol haritasını yenilemeliyiz." ifadesini kullandı.

Yılık, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadına yönelik şiddetin, yaygın bir toplumsal sorun olduğunun altını çizdi.

Pelin Yılık, mesajında, temel hak ve özgürlüklerin ihlali olan kadına yönelik şiddeti, "kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal bir sorun ve önemli bir halk sağlığı problemi" olarak niteledi.

Şiddetin amacının, kadının davranışlarını, korkuya dayalı olarak kontrol etmek olduğunu vurgulayan Yılık, kadına yönelik şiddet ve baskının sadece Türkiye'nin değil, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada görülen evrensel bir sorun olduğunu belirtti.

Kadına yapılan her türlü saldırının insanlığa yapılmış olacağının altını çizen Yılık, "Oysa ki kadın önce ailesini yetiştirir, yetiştirdiği bireyler ile dünyayı değiştirebilir. İşte bu bir kadının dünyayı değiştirme gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

"El ele vermek zorundayız"

Kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel ya da psikolojik olarak zarar vermek anlamına gelmediğine dikkati çeken Yılık, şiddete, tecavüze, tacize, uygulanan psikolojik baskıya sessiz kalmanın, kadına zarar vereni korumanın, görmezden gelmenin ve hatta yok saymanın da şiddet olduğunu dile getirdi.

Kadına yönelik şiddetin toplumda yaşayan bütün insanların sorunu olduğuna işaret eden Yılık, şunları kaydetti:

"Kadına şiddetle kararlı mücadele noktasında sürdürdüğümüz çalışmalarımızı şiddete sıfır tolerans anlayışıyla devam ettiriyoruz. Kadına şiddetle kararlı mücadelemizde toplumsal dönüşüme ihtiyacımız var. Bunu bir toplumsal yapı problemi olmaktan çıkarmak için el ele vermek zorundayız. Kuru eleştiri getirmek, hiçbir yaraya merhem olmamakta, hiçbir acıyı dindirmemektedir. Bizler şiddetin karşısında durabilmek için kenetlenmeliyiz. Şiddeti toplumdan tamamen silme üzerine daha fazla kafa yormalı, ülkemizin bu konudaki yol haritasını yenilemeliyiz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bir toplumda eğer kadına şiddet artıyor, kadınların hayati tehlikesi bulunuyorsa o toplumun medeni olduğunu ya da medeniyet seviyesinin yükseldiğini iddia etmek anlamsızdır. Bu nedenle birey olarak hepimizin üzerine büyük sorumluluk düşmektedir.

Vicdani sorumluluk ile hareket ederek, şiddetle mücadele için el ele vermeliyiz. Toplumumuzu korumak, neslimizi yaşatmak için şiddetin karşısında kalkan olmak, bizim en önemli görevimiz olmalıdır. Şiddete zemin oluşturan her türlü psikolojik ve sosyolojik faktörlerin köreltilmesi için MHP olarak, kadına şiddetle olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."