MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de şehit aileleri ile buluştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, " 14 Mayıs'ta sizlerin iradenizle sandıktan çıkan sonuç, Washington'dan yankılanacaktır, Londra'dan yankılanacaktır, Berlin'den yankılanacaktır. Türklüğün gür sesi bütün cihanda inşallah duyulacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Talas ilçesinde şehit ailelerinin katıldığı etkinlikte konuşan Özdemir, 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken artık safların belirginleştiğini, maskelerin düştüğünü ifade ederek, Cumhur İttifakı'nın ana gayesinin Türk milletinin birlik ve beraberliğini korumak olduğunu anlattı.

Millet İttifakı'nı eleştiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Zillet ittifakının yani CHP'nin, İYİ Partinin, Deva Partisinin, Saadetin, yani bu ülkenin milli hisleriyle maneviyatıyla müktesebatıyla kavgalı olan hepsinin neler yaptığını gözler önüne sermek lazım. Türkiye'ye döviz kuru üzerinden saldırılar yapıldığında bunlar çıktılar, Türkiye hasımlarının yanında yer aldılar. Türkiye, Suriye'ye PKK terör örgütüne yönelik askeri harekat gerçekleştirmek istediğinde bunlar hükümetimizin Meclise gönderdiği tezkereye 'hayır' diyerek, HDP ile beraber oldular. 2020 yılında koronavirüs salgınında felaket tellallığı yaparak, Türk Tabipleri Birliği olsun, ne kadar Türk milleti hasmı varsa onunla beraber olarak bu milletin mahvını adeta talep ettiler."

Özdemir, 14 Mayıs'taki seçimlerin önemine dikkati çekerek, "Bu seçim Türkiye'de yapılacak bir seçimdir. Allah'ın izniyle bu sebepten dolayı 14 Mayıs'ta sizlerin iradenizle sandıktan çıkan sonuç, Washington'dan yankılanacaktır, Londra'dan yankılanacaktır, Berlin'den yankılanacaktır. Türklüğün gür sesi bütün cihanda inşallah duyulacaktır." ifadesini kullandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize oy verin." dediğini aktaran Özdemir, "Buradan hodri meydan diyorum. El mi yaman, bey mi yaman. İşte Türk milleti burada, işte irade burada. 15 Mayıs sabahı ihanetin başını bir kez daha ezeceğimizi herkes görecek." değerlendirmesinde bulundu.