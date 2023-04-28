MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de fabrika işçileriyle bir araya geldi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve milletvekili adayları ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda işçileri ziyaret etti.

Burada konuşan Özdemir, Millet İttifakı'nı eleştirerek, MHP oldukça ezanın dinmeyeceğini, bayrakların inmeyeceğini ve vatanın bölünmeyeceğini belirtti.

MHP ve Cumhur İttifakı'na destek isteyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Vatansızlarla şehitlerimizin bacısına küfreden zillet cephesinin şüpheye mahal vermeyecek şekilde Türk milletinin karşısında oldukları kesinleşmiştir. Biz vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan dinmez dedikçe, bu uğurda canımızı dahi ortaya koydukça CHP ve İYİ Parti'ye bakıyorsunuz, vatanı bölme uğraşında olan teröristlerle beraberken, diğer yandan bu ülkeye özerklik getireceğini söyleyen CHP parti kadroları, genel başkan yardımcıları milletvekili adayı oluyor. Bütün bunlara rağmen huzurlarınızda bu hareketin bir evladı, bir kardeşiniz olarak haykırmak istiyorum; ne yaparsanız yapın, hangi hainlerle kol kola girerseniz girin, hangi ülkelerden icazet alırsanız alın, amacınıza ulaşamayacaksınız."

Artık safların belli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda güçlü bir şekilde seçilebilmesi için desteğinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.