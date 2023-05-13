MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendirdi Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Türkiye'de baskıcı rejim var, Türkiye'de demokrasi ve hür irade diye bir şey yok, Türkiye'de özgürlük diye bir şey yok' diyenler, şimdi bakıyorsunuz, kendi mahallelerinden gelen...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, " Türkiye'de baskıcı rejim var, Türkiye'de demokrasi ve hür irade diye bir şey yok, Türkiye'de özgürlük diye bir şey yok' diyenler, şimdi bakıyorsunuz, kendi mahallelerinden gelen Muharrem İnce'ye bile böylesine antidemokratik bir uygulama mı dersiniz, baskıcı tutum mu dersiniz ama ne derseniz deyin, insanlık ve ahlakla bağdaşmayacak tarzda tutum takınmaları da bu siyasi çevrelerin gerçek suretini ele vermiştir." dedi.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Özdemir, Kayseri'de bir dernek tarafından düzenlenen toplantıda, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine değindi.

Milletin iradesine güvendiklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kandil'deki terör örgütü elebaşları, hemen hemen her gün Kemal Kılıçdaroğlu'na ve zillet ittifakına destek açıklaması yapıyorlar. Bu destek açıklamasının hemen arkasından 'Suriye'de şunu yapacağız, Irak'ta bunu yapacağız ve 15 Mayıs'ta başta terör örgütü elebaşı olmak üzere cezaevlerinde ne kadar PKK'lı varsa çıkaracağız' diyorlar. Birçok yerde söyledim ama bir kez daha söylüyorum, hodri meydan, buyurun görelim. 14 Mayıs'taki demokratik hesaplaşmamızda Türk milleti mi kazanacak, Türkiye mi kazanacak yoksa hainlerle kol kola giren Türkiye hasımlarıyla kol kola girenler mi? Biz her ne olursa olsun milletimizin iradesine güveniyoruz. Bu iradenin tecellisi ile birlikte hangi sonucun çıkacağını net bir şekilde anlıyoruz."

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine de değinen Özdemir, şöyle devam etti:

"Geride bıraktığımız gün cumhurbaşkanlığı adaylığından bir aday geri çekildiğini ilan etti. Sayın Muharrem İnce. Kendisinin gelmiş olduğu siyasi gelenek ve siyasi yapıya baktığınızda CHP'nin içinden gelen bir yapısı var. Uzun yıllardan bu yana Türkiye'de özellikle bunu son dönemlerde artırmıştı. CHP başta olmak üzere CHP ile birlikte hareket eden partiler ne diyorlardı, 'Türkiye'de baskıcı rejim var, Türkiye'de demokrasi ve hür irade diye bir şey yok, Türkiye'de özgürlük diye bir şey yok' diyenler, şimdi bakıyorsunuz, kendi mahallelerinden gelen Muharrem İnce'ye bile böylesine antidemokratik bir uygulama mı dersiniz, baskıcı tutum mu dersiniz ama ne derseniz deyin, insanlık ve ahlakla bağdaşmayacak tarzda tutum takınmaları da bu siyasi çevrelerin gerçek suretini ele vermiştir."

Özdemir, Türkiye hasmı olan canilerle ve teröristlerle beraber hareket eden çevrelere fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da eleştiren Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece terör örgütünün yandaşları ve terör örgütünün bizatihi mensupları değil, yine zillet ittifakının kendisinde de terör ve terörist sevdası oluşmuş durumda. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu şahıs çıkıyor, bir televizyon programında İmralı'daki terör örgütü elebaşı Öcalan canisi için 'bey' ifadesini kullanıyor. Bunların adresinin ne kadar şaştığı, şirazesinin ne kadar kaydığı, rota ve istikametlerinin neresi olduğu zaten belliydi ama bu vesileyle bir kez daha ortaya koymaları malum olmuştur."