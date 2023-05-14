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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı Konya'da oyunu kullandı Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı Konya'da oyunu kullandı Açıklaması

Politika Haberleri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Konya'da kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Konya'da kullandı.

Konya Lisesi'ne sabah erken saatlerinde gelen Kalaycı, 1173 numaralı sandıkta oy verdi.

Kalaycı, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin milletin refahına hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulunan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Gördüğüm kadarıyla çok yüksek bir katılım olacak inşallah. Seçim sonuçlarının demokrasinin geleceğine hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca sükunet içinde, huzurlu bir ortamda, demokratik olgunlukta seçimlerin tamamlanmasını diliyorum. Ayrıca bugün Anneler Günü. Başta şehit annelerimiz olmak üzere annelerimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyorum."

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Kaynak: AA / Taner Aydın - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Mustafa Kalaycı Konya Politika Haberler

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