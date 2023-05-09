MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Erzurum'da yaşanan gerginliği değerlendirdi Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Erzurum'da yaşanan gerginlikle ilgili "Huzurlu şekilde, demokratik olgunlukla bu seçimleri tamamlayalım. Olayları asla biz de tasvip etmiyoruz, doğru değil." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Erzurum'da yaşanan gerginlikle ilgili "Huzurlu şekilde, demokratik olgunlukla bu seçimleri tamamlayalım. Olayları asla biz de tasvip etmiyoruz, doğru değil." dedi.

Kalaycı, Selçuklu Seçmen İletişim Merkezinde düzenlediği toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin ülkenin huzuruna, refahına kalıcı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Türkiye çapında MHP'nin bu seçimde hedeflerine ulaşacağını, gücüne güç katacağını vurgulayan Kalaycı, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan için de yoğun bir çalışma içindeyiz. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanı'mız ilk turda 2018 yılında aldığı oyun daha üzerinde bir oyla seçilecek." ifadesini kullandı.

Kalaycı, dış basının Türkiye'deki seçime yoğun ilgi gösterdiğini, "dünyanın en önemli seçimi" olarak değerlendirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerin olduğunu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen haber ve makalelerin yayımlandığını söyledi.

Türkiye'nin birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kalaycı, Türkiye'nin dış politikada altın çağını yaşadığını, 4 sondaj gemisinin faaliyetlerine devam ettiğini, teknolojiye dayalı sanayi hamlesiyle önemli düzenlemeler yapıldığını, yerli otomobil Togg'un seri üretimine başlandığını kaydetti.

"Provokasyonlara başvuracaklarını görüyoruz"

Kalaycı, bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum ziyareti sırasında yaşanan gerginliğe ilişkin sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Hiç kimsenin taşlanmaması gerekir. Sağduyunun hakim olması gerekir. Sabretmek gerekir. Çünkü provokasyonlara başvuracaklarını görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun durup dururken 'Ben Aleviyim.' demesi, 'Kürtlere terörist diyorlar.' demesinin altında yatan nedir? Belli ki bir planın uygulamasını yapıyorlar. Bu anlamda hiçbir zaman vatandaş bazında da siyasi parti bazında da Kürtlere terörist diyen var mı? Bir cumhurbaşkanı adayı bunu söyleyebiliyor. Kürtler bu ülkenin onurlu vatandaşıdır. 85 milyon insanımızı özbeöz kardeş bilen bir partiyiz. Erzurum'da aldığımız bilgi İmamoğlu'nun bazı dayatmaları. Maalesef o tahriklere kapılan insanlar var. Asla böyle bir olayı tasvip etmeyiz. Sükunet olsun, sağduyu olsun, sabredelim. Bize 'Bunlar nasıl böyle konuşuyorlar, niye susturmuyorsunuz?' diyenler de var. Biz 'Sabredin. Bunlar bilinçli yapılıyor.' diyoruz. 14 Mayıs'tan sonra herkes yaptığının hesabını verir. Soğukkanlı olun. Huzurlu şekilde, demokratik olgunlukla bu seçimleri tamamlayalım. Olayları asla biz de tasvip etmiyoruz, doğru değil."