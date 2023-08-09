MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: Heyecanı Küçük, Davası Büyük İnsanlar Olamayız

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni yüzyıla Türk mührünü vurmanın peşinde olduğunu belirterek, heyecanın küçük, davasının büyük olması gerektiğini söyledi. Yönter, Üsküdar İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Üsküdar'ın İstanbul'daki başarılarının önemine vurgu yaparak, Cumhur İttifakı'nın hedeflerini gerçekleştirmek için Üsküdar'ın gücüne güç katması gerektiğini ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi, yeni yüzyıla Türk mührünü vurmanın peşinde. Hevesimizi, heyecanımızı kaybedemeyiz. Heyecanı küçük, davası büyük insanlar olamayız. Hem heyecanımız hem de davamız büyük olacak." dedi.

Yönter, Altunizade Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP Üsküdar İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türklerin ilk defa 1285'te Üsküdar'a geldiklerini, bu anlamda Üsküdar'ın çok önemli olduğunu söyledi.

Üsküdar'ın, İstanbul'daki başarılarının mihenk taşı olduğunu aktaran Yönter, "İstanbul'daki kutlu hedeflerimizin gerçekleşebilmesi için Üsküdar'ın gücüne güç katması lazım. Sayın Genel Başkanımızın göstermiş olduğu hedefler, Cumhur İttifakı'nın ilke ve esasları kapsamında, daha yapacağımız pek çok şey var. Daha yeni seçimden çıktık ama biz heyecanla, hevesle, arzuyla davamıza, partimize, İstanbul'un 39 ilçesinde onurla sahip çıkacağız." diye konuştu.

İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının çok açık olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mesajın üzerine bir şey söylemek hem doğru değil hem de nafile. Sözün sahibi liderimiz, iradenin sahibi liderimiz. Biz, Üsküdar'da Naim başkandan ve ekibinden razıyız. Başarılı çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz, her fırsatta Üsküdar'a gelmeye çalışıyoruz. 33 mahallenin hepsini izliyoruz. Mahalle muhtarlarımızla temas ve diyalog kuruyoruz. Üsküdar'ımızın sorunlarıyla imkanlarımız nispetinde ilgileniyoruz. Ancak 3 milletvekiliydik, 2'ye düştük. Biz ne yaptık da 3'ten 2'ye düştük? Bunu sormanız ve sorgulamanız lazım. Vakit kaybedecek halimiz yok. Dedikoduyla, fitneyle gönülleri yıkanları elimizin tersiyle itelim. Ne yapalım? Fitne, gıybet bizden uzak dursun. Birlik, beraberlik ve kardeşlik öne çıksın, milliyetçi, ülkücü hareketin önünü bir meşale gibi aydınlatsın. Biz şeytani planlarla olamayız, biz rahmani duruşla beraberiz."

"Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"

Yönter, bundan sonra Üsküdar'a daha da dikkat edeceklerinin altını çizerek, "Kırgınlıklar varsa onları telafi edeceğiz, tek nefes, tek yürek olacağız. Bu dava bizim, bu dava Türklüğün, bu dava Türk-İslam ruhunun son umudu. Biz yıkılırsak Türkiye yıkılır, gerçekten durum bu. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi, yeni yüzyıla Türk mührünü vurmanın peşinde. Hevesimizi, heyecanımızı kaybedemeyiz. Heyecanı küçük, davası büyük insanlar olamayız. Hem heyecanımız hem de davamız büyük olacak." ifadesini kullandı.

Her zaman haklı çıkan bir liderleri olduğunu söyleyen Yönter, "Gıpta ile bakılan bir liderimiz var, hep haklı çıktı. Ömrünü, davası, ülkesi ve milletine adadı. Adeta tek yürek oldu, tek ses oldu, tek nefes oldu. Hilalimiz, sancağımız, binlerce şehidimiz ve gazilerimiz yanımızda. Hem bu dünyada hem de mahkeme-i kübrada bunun hesabı var. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Kongremiz hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.