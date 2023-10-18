MHP Genel Başkan Yardımcısı İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını lanetledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını terör devleti olarak nitelendirerek lanetledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, "Terör devleti edasıyla hareket ederek, yüzlerce masumun canına kasteden bu aşağılık saldırıyı lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İşlediği insanlık suçuna bugün Gazze'de hedef aldığı hastane ile masumları katlederek yenisini ekleyen İsrail'in tutumu kabul edilemez. Terör devleti edasıyla hareket ederek, yüzlerce masumun canına kasteden bu aşağılık saldırıyı lanetliyorum."