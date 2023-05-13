MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den propaganda konuşması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, TRT'de yaptığı propaganda konuşmasında Türkiye'nin Cumhur İttifakı ile daha da büyüyüp gelişeceğini ve mutlaka küresel güç konumuna ulaşacağını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, TRT'de partisi adına yaptığı propaganda konuşmasında, " Türkiye, Cumhur İttifakı ile daha da büyüyüp gelişecek ve mutlaka küresel güç konumuna ulaşacaktır. O yüzden, Türk milletinin kendi bağrından çıkardığı öz evladı olan, ülkemize ve milletimize büyük hizmetleri bulunan, zulme karşı mazlumların çağrısına hiçbir zaman kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

İsmail Özdemir, bugün TRT'de MHP adına propaganda konuşması yaptı. Özdemir, şunları söyledi:

"Sözlerimin hemen başında, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yapımı süren konutların tamamlanmasıyla şehirlerimiz eskisinden çok daha güçlü şekilde ayağa kalkacak. Yeni yüzyılda, yeni hayatımıza, yeni Türkiye hedefimize doğru hep birlikte yol alacağız.

"9 TEMMUZ 2018'DE FİİLEN HAYATA GEÇEN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ, TÜRK MİLLETİNİN 21. YÜZYILDAKİ EN BÜYÜK KUDRETİ VE KAZANIMIDIR"

Demokratik irademizle 14 Mayıs'ta göstereceğimiz tavır, ülkemizin geleceğini her yönden etkileme potansiyeline sahip son derece önemli bir kavşaktır. 9 Temmuz 2018'de fiilen hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise Türk milletinin 21. yüzyıldaki en büyük kudreti ve kazanımıdır. Dolayısıyla seçimler, Türkiye'yi daha da ileriye taşımayı arzulayan, büyük bir vizyonla çalışan Cumhur İttifakı ile bunun karşısında, geçmişte kalan kriz, kaos ve kargaşa yüklü günlere geri dönmemizi isteyen Zillet İttifakı ve türevleri arasında geçecektir.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NİN TÜM KURUM VE KURALLARIYLA DAHA DA OLGUNLAŞMASINA ÖNEM VERİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Böylesi bir dönemde, MHP olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurum ve kurallarıyla daha da olgunlaşmasına önem verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yeni sistemin hayata geçtiği beş yıllık dönemde çok ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldık. Terör sorunu, ekonomik saldırılar, deniz yetki alanlarımızın gasp edilmesi girişimleri, bölgesel savaşlar, küresel salgınlar ve afetler gibi tesiri büyük olan sorunlarımızın aşılmasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği istikrarlı bir yapının katkısı, kökleşmiş sorunlarımızla birlikte daha evvel hiç tecrübe edilmemiş problemlerin de aşılmasına olanak sağlamıştır.

"TEMENNİMİZ, İSTİKRARIMIZI DAHA DA KALICI HALE GETİREREK İSTİKLALİMİZİ KORUMAK VE BÖYLELİKLE GÜÇLÜ VE TERTEMİZ BİR İSTİKBALE DOĞRU TÜRKİYE'Yİ GÖTÜREBİLMEKTİR"

Savunma sanayii başta olmak üzere, ulaşım imkanlarının gelişmesi, sağlık sistemimizin dünyaya örnek olması, vatandaşlarımızın başta EYT gibi çok sayıdaki sosyal haklarının karşılanması, aynı dönemin tarihi başarıları arasındadır. Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, yüzen bir kale edasıyla gururumuz olmuştur. Yerli otomobilimiz TOGG, yeni yüzyılın en büyük marka değerlerinden birisi olacaktır. Türk zekasının ürünleri olan Bayraktar, Kızılelma, Hürjet ve milli muharip uçağımız Kaan'la ülkemiz sınıf atlamıştır. Karadeniz ve Gabar Dağı'nda keşfedilen doğal gaz ve petrol kaynaklarımızla ekonomimiz çok daha güçlü hale gelecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, istikrarlı şekilde büyüyüp gelişmiş, dünyanın geri kalanıyla her alandaki rekabette gücünü göstermiştir. Temennimiz, istikrarımızı daha da kalıcı hale getirerek istiklalimizi korumak ve böylelikle güçlü ve tertemiz bir istikbale doğru Türkiye'yi götürebilmektir.

"MHP VAR OLDUĞU MÜDDETÇE EZANIMIZ DİNMEYECEK, BAYRAĞIMIZ İNMEYECEK, VATANIMIZ BÖLÜNMEYECEKTİR"

Pazar günü yapılacak olan seçimlerde saflar netleşmiş, taraflar belirginleşmiştir. Bir yanda Türk milletinin kendisi, yani Cumhur İttifakı, diğer yandaysa Türk milletinin hasımlarıyla beraber olan zillet ittifakı vardır. Biz 'Ezan dinmez' dedikçe Türklük ve İslam hasımları, ezandan rahatsız isimlere saflarında yer vermiştir. Biz 'Bayrak inmez' dedikçe karşımızdakiler, bayraksız hainlerle beraberdir. Biz 'Vatan bölünmez' dedikçe CHP, özerklik söyleminde bulunmakta, Kandil'deki bölücü başı teröristlerden destek görmektedir. Biz 'Şehitler ölmez' dedikçe zillet ittifakı, güvenlik güçlerimizi şehit eden alçak teröristlerin desteğine mazhar olmakta, şehidimizin kardeşine küfreden ahlaksızlar İYİ Parti tarafından milletvekili adayı gösterilmektedir. Bütün bunlara rağmen inançla, azimle ve kararlılıkla diyoruz ki MHP var olduğu müddetçe ezanımız dinmeyecek, bayrağımız inmeyecek, vatanımız bölünmeyecektir.

"TÜRKİYE, CUMHUR İTTİFAKI İLE DAHA DA BÜYÜYÜP GELİŞECEK VE MUTLAKA KÜRESEL GÜÇ KONUMUNA ULAŞACAKTIR"

Türkiye, Cumhur İttifakı ile daha da büyüyüp gelişecek ve mutlaka küresel güç konumuna ulaşacaktır. O yüzden, Türk milletinin kendi bağrından çıkardığı öz evladı olan, ülkemize ve milletimize büyük hizmetleri bulunan, zulme karşı mazlumların çağrısına hiçbir zaman kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinizi bekliyoruz. Türk milletinin kendisi, Türkiye'nin beka davası ve teminatı olan MHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısını çoklaştırabilmesi, böylelikle hepimizin sesinin daha gür çıkması için de partimize destek vermenizi istiyoruz. İnanıyoruz ki başaracağız. Yeter ki bir olalım, yeter ki beraber olalım, yeter ki hep birlikte Türkiye diyelim. El ele, omuz omuza vererek milli birlikteliğimizle ülkemizi daha huzurlu, mutlu, refah dolu yarınlara ulaştırabilelim. Biz, hep birlikte Türkiye'yiz. Her şeyden önce Türkiye diyoruz. Bu kutlu yolda dua ve desteklerinizin MHP ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile olacağına inanıyor, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Aziz milletimiz; sıra sende diyoruz. Gelin, hep birlikte yüreğimizi ortaya koyup 21. yüzyılı Türk ve Türkiye yüzyılı yapalım ve lider ülke Türkiye ülkümüze hep birlikte ulaşalım. Ne mutlu Türk'üm diyene."