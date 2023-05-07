MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 'Vatandaşlarımız tercihini Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanacaktır'

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisi adına TRT'de yaptığı propaganda konuşmasında, "Vatandaşlarımız, tercihini Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanacaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçecek, Mhp'yi nitelikli çoğunlukla Gazi Meclis'e gönderecektir. Milletimizin sağduyusuna güveniyoruz" dedi.

Feti Yıldız, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle bugün ekranlarında MHP adına propaganda konuşması yaptı. Yıldız, özetle şunları söyledi:

"Her alanda yaralar sarılmakta olup imar süreci kesintiye uğramadan devam edecektir. Toplumun beklentisi olan yapısal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Karadeniz gazının evlere getirilmesi muhalefetin kimyasını bozmuştur. Vatandaşlarımız, tercihini Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanacaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçecek, MHP'yi nitelikli çoğunlukla Gazi Meclis'e gönderecektir. Milletimizin sağduyusuna güveniyoruz. Sipariş üzerine yazılan uyduruk araştırmalar, sosyal medyada dolaşıma sokulan yalan haberler, sahte içeriklerle aktif bir azınlık eliyle ülkemize iftira ediliyor. Siyasi fırıldaklar, mandacılar, bölücüler, Türk-İslam düşmanları, küresel emperyalizm ile iş birliği yapmış neslin devamına karşı adeta savaş açılmıştır.

"EVLİLİK BİRLİĞİ, ANCAK BİR KADIN VE ERKEĞİN EVLENMESİYLE KURULABİLİR"

Milletimizin ve devletimizin bekası, sağlıklı nesillerin yetişmesine ve sağlıklı nesillerin yetişmesi de aile yapısına bağlıdır. Evlilik birliği hem kültür hem de medeniyet anlayışımıza göre ancak bir kadın ve erkeğin evlenmesiyle kurulabilir. Aileye yönelik her türlü tehlike, tehdit, saldırı, çürüme ve sapkınlığa karşı tedbir almak devletin görevidir.

"MHP, TÜRKİYE'Yİ KARŞILIKSIZ SEVENLERİN BULUŞMA YERİ, MİLLİ VİCDANIN SESİDİR"

Kullanacağınız oylarla bu azgın güruha 'Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin' diyeceksiniz. MHP ve Cumhur İttifakı'na vereceğiniz destekle ailenin korunması ve başörtüsü daha güçlü bir şekilde anayasal güvenceye kavuşacaktır. MHP, Türkiye'yi karşılıksız sevenlerin buluşma yeri, milli vicdanın sesidir.

Kandil'deki PKK ele başları, açıkça Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu yanında sipere girmiş, Kandil bir kez daha Irak, Suriye tezkeresinde Kılıçdaroğlu'nu sınava tabii tutmuş ve tam puan vermiştir. Teröristlere af, yasal statü, özerk bölge talepleri masaya sürülmüş, takke düşüp kel görünmüştür.

"MHP, GÜÇLÜ BİR DEMOKRASİ, HUZUR İÇİNDE BİR HAYAT, AHLAKLI BİR KALKINMA İÇİN TÜRK MİLLETİ'NİN ÜMİDİ, MİLLİ BEKANIN TEMİNATIDIR"

MHP, güçlü bir demokrasi, huzur içinde bir hayat, ahlaklı bir kalkınma için Türk Milleti'nin ümidi, milli bekanın teminatıdır. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin çağrısını tekrarlamak istiyorum. 'Önce ülkem ve milletim' diyorsan çağrım sana. 'Bu millet, bu vatan, bu bayrak benim' diyorsan çağrım sana. 'Paylaşılacak vatanım yok' diyorsan, 'Her şeyden önce Türkiye' diyorsan şimdi zamanı."