MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, muhalefetin bu demokratik atılımı reddetmemesini umduğunu söyledi. Yıldız ayrıca, 2024 yerel seçimlerinin önemine değinerek, belediyelerdeki yağma ve talanı ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "İnşallah muhalefet de bu demokratik atılım karşısında 'bir kelimesini okumadan reddetme' yolunu seçmez diye düşünüyorum ama bu konuda umutlarımın çok az olduğunu da biliyorum." dedi.

Mhp'nin "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temasıyla İzmir'de bir otelde düzenlediği Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Muğla, Denizli ve Burdur'dan milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililerin katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Gazze'ye yapılan saldırılar karşısında dünyanın seyirci kaldığını belirterek, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere katliamın tüm faillerinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması ve tutuklanması gerektiğini söyledi.

2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin önemine değinen Yıldız, "Merkezi yönetimle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin gibi seçim çevreleri arasında ortaya çıkan uyumsuzluğu, çatışmayı ortadan kaldırmak, zilletin kontrolünde bulunan belediyelerdeki yağma ve talanı ortadan kaldırmak ve Cumhur İttifakı adaylarının kazandığı belediyelerin sayısını artırmak öncelikli hedefimizdir." diye konuştu.

Yıldız, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu, partilerinin ve AK Parti'nin hazırladığı anayasa taslağının önümüzdeki günlerde bir araya getirileceğini kaydetti.

Yeni anayasayla demokratik sürecin taçlanacağını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"İnşallah muhalefet de bu demokratik atılım karşısında 'bir kelimesini okumadan reddetme' yolunu seçmez diye düşünüyorum ama bu konuda umutlarımın çok az olduğunu da biliyorum. Siyasi Partiler ve Seçim Kanununda yeni sisteme uygun olarak düzenleme yapılmalıdır. Bildiğiniz gibi bu kapsamda çok önemli bir değişiklik yaptık. İki yıl önce seçim barajını yüzde 7'ye düşürdük. Demokrasi, demokratik olgunluk içerisinde ve uzlaşı kültürüyle yapılmalıdır. Muhalefet, 'ben sizin hiçbir şeyinizi dinlemem' dedikçe bu ülkede alacağı hiçbir mesafe de yoktur."

Mhp Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise partilerinin "önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben" anlayışını rehber edindiğini belirterek, Meclisin en çalışkan ve üretken partisi olarak denge ve denetim görevini sürdürdüklerini dile getirdi.

Toplantıda, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de birer konuşma yaptı.