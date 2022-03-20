MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Tekirdağ'da konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Bu coğrafya bir büyüğümüzün ifadesiyle 'sırtlanlar kavşağı.' Allah korusun burada ani bir uyku haliyle bir anda uyandığımızda toprağımızın elimizden gittiğini çok rahatlıkla görebiliriz. Düne kadar Ukrayna'nın bugün yaşayacaklarını biri söyleseydi hiç inanır mıydınız ? Ama oldu, o yüzden uyumamamız lazım arkadaşlar." dedi.

Malkara ilçesinde Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda partisince düzenlenen "Adım Adım: 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısında konuşan Aydın, MHP'nin sergilediği siyasi duruşun, güçlü Türkiye için atılan adımların önemine vurgu yaptı.

"Beka hafife alınacak bir mesel değil. Bu coğrafya bizzat bunu yaşadı" diyen Aydın, "Kaç defa işgal edildi, el değiştirildi. Bu coğrafya bir büyüğümüzün ifadesiyle 'sırtlanlar kavşağı.' Allah korusun burada ani bir uyku haliyle bir anda uyandığımızda toprağımızın elimizden gittiğini çok rahatlıkla görebiliriz. Düne kadar Ukrayna'nın bugün yaşayacaklarını biri söyleseydi hiç inanır mıydınız? Ama oldu. O yüzden uyumamamız lazım arkadaşlar." dedi.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Aydın, Cumhur İttifakı'nın bu süreçte önemine işaret etti.

"2023 Cumhur İttifakının çok önemli bir dönüm noktasıdır"

Türk milletinin dünyanın dört bir yanında aman dileyen kim varsa yardımına koştuğunu ifade eden Aydın, Avrupa'nın, yardım edeceği insanın bile rengine, tenine, dinine, diline etnik kökenine bakarak muamele ettiğini anlattı.

"Biz Cumhur İttifakı olarak gerçekten bu maskeleri düşürme anlamında buradayız." diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Bunlar neden rahatsızlar biliyor musunuz? Kıbrıs'ta artık 'Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak' dememizden rahatsızlar. Maraş'ın açılmasından rahatsızlar. Seçilmiş bir Kıbrıs Cumhurbaşkanının ilk defa ben 'Türk'üm ben anavatandan bağımız düşünemem ben Azerbaycan'dan bağımsız düşünemem, benim Türk dünyasında bir sürü soydaşım var' diyenlerden rahatsızlar. Hayalimiz olan Karabağ'ın özgürleşmesinden rahatsızlar. İşte bu yüzdendir ki 2023 Cumhur İttifakının çok önemli bir dönüm noktasıdır."