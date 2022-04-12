MHP Genel Bahçeli: "2023 yılında Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. Alınan mesafe ve... - Haberler

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MHP Genel Bahçeli: "2023 yılında Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. Alınan mesafe ve...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Bahçeli: '2023 yılında Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. Alınan mesafe ve...

MHP Genel Bahçeli: "2023 yılında Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. Alınan mesafe ve gidişat bu kutlu hedefi işaret etmektedir.

MHP Genel Bahçeli: "2023 yılında Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. Alınan mesafe ve gidişat bu kutlu hedefi işaret etmektedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, Politika, Haberler

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