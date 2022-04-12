MHP Genel Bahçeli: "2023 yılında Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. Alınan mesafe ve gidişat bu kutlu hedefi işaret etmektedir." - ANKARA

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

İhlas Haber Ajansı / Politika