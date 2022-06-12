MHP Gemlik İlçe Başkanı Özcanbaz: "Böyle bir günde Gemlik neden bayraklarla donatılmadı" - Haberler

HDP'nin Gemlik'te yapmayı planladığı yürüyüşe, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz'dan tepki geldi. Özcanbaz, aynı zamanda böyle bir günde Gemlik'in Türk bayraklarıyla neden donatılmadığı yönünde Gemlik Belediyesini sorgularken, bayrak asan vatandaşlara da teşekkür etti.

Özcanbaz'ın açıklaması şu şekilde:

"PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin 'büyük Gemlik yürüyüşü' adı altında sözde terörist başının tecridinin kaldırılması adına tüm Türkiye'de 12.06.2022 Pazar günü tüm sempatizanlarını ilçemize yürüyüşe davet etmiş ve bu konu başta ilçemiz olmak üzere tüm ülkede bir süredir gündemi meşgul etmiştir. Valilik kararıyla il sınırları içerisinde tüm gösteri, eylem ve faaliyetler yasaklanmış, emniyet güçlerimiz gerekli bütün tedbirleri alıp ilçemizin ve ülkemizin huzuru için olağanüstü tedbirlerle vazifelerini en iyi şekilde yapmışlardır. Ülkemiz üzerinde hesapları hiç bitmeyen emperyallerin taşeronluğunu yapan, okulları ve kamu binalarını ateşe veren, vatan evlatlarını kalleşçe şehit edip kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkan hain terör örgütü PKK'nın terörist başının tecridinin kaldırılması adına eylem çağrısı yapan HDP ve destekçileri hedeflerine ulaşamamıştır, ulaşamayacaktır. Böylesine kritik bir günde canla başla ilçemizin huzuru için canını dişine takan başta emniyet güçlerimize, provokasyonlara kapılmayıp sağduyu ve sabırla emniyet güçlerimize moral verip ilçesine ve ülkesine sahip çıkan ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Gönlümüz arzu ederdi ki, Gemlik'te her fırsatta düzenlediği konserlerde, 'Barışın ve huzurun kenti Gemlik' imalarında bulunan, telefonuyla selfie çekip 'hemşehrilerimizle beraberiz' mesajı veren şehrin en emin insanı olması gereken belediye başkanımız, böyle hassas bir günde topluma moral, motivasyon ve sağduyu mesajları verip Gemlik sokaklarında hemşehrilerimiz ve emniyet güçlerimizle birlikte olmalıydı diye düşünüyoruz. Fakat anladığımız kadarıyla kendisi şehir dışında. Ayrıca AVM binasına aylar önce asılıp rengi solmuş, Türk bayrağının dışında ilçemizin tüm cadde ve sokaklarının Türk bayraklarıyla donatılması, terör sevicilere karşı yapılacak en güzel işlerden biri olurdu diye düşünüyoruz. Tüm bu durumların takdirini de kamuoyuna bırakıyoruz." - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Politika