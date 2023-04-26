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MHP Gaziantep milletvekili adayı Taşdoğan, seçim çalışmalarını sürdürüyor

MHP Gaziantep milletvekili adayı Taşdoğan, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Politika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep milletvekili adayı Ali Muhittin Taşdoğan, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep milletvekili adayı Ali Muhittin Taşdoğan, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Şoför Ali ve Korutürk caddeleri ile Karşıyaka Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Taşdoğan, daha sonra partisinin Nizip ilçesinde düzenlediği toplantıya katıldı.

Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Karabacak'a da ziyaret gerçekleştiren Taşdoğan, sonrasında ev ziyaretlerinde bulunarak seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Gaziantep Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Gaziantep MHP Politika Haberler

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