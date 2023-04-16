MHP Gaziantep Milletvekili Adayı Taşdoğan, seçim çalışmalarını sürdürüyor

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu.

Esnafı ziyaret eden Taşdoğan, vatandaşlarla görüştü, taleplerini dinledi.

Taşdoğan, gazetecilere, Cumhur İttifakı'nın gücünü milletten aldığını, yol haritası ve rotası belli bir vatan ittifakı olduğunu söyledi.

Gaziantep'te Cumhur İttifakı ile ilgili olumlu tepkiler aldıklarını belirten Taşdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, Cumhur İttifakı sandıktan açık ara farkla çıkacaktır. Milletin takdiriyle MHP meclis çalışmalarında da en yüksek temsil ile hizmetine devam edecektir. Biz de bu duygu ve düşüncelerle Genel Başkan sayın Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz."

Taşdoğan, deprem bölgesindeki yaraları sarmak üzere yoğun bir çaba içerisinde olduklarının altını çizerek, "Öncelikle burada kalıcı konutların tamamlanması için yapılan çalışmaları yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızı ve esnafımızı her zaman olduğu gibi, yalnız bırakmayacağız çünkü yaparsa Cumhur İttifakı yapar." dedi.