MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz'ın istifasının ardından yeni başkan atandı

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz'ın istifasının ardından Genel Merkez tarafından Mustafa Bozgeyik il başkanlığına atandı. Bozgeyik'in yeni yönetim listesi de onaylandı.

Mhp Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz'ın istifasının ardından Genel Merkez tarafından il başkanlığına Mustafa Bozgeyik atandı.

Mhp Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz'ın istifasının ardından MHP Genel merkezi tarafından Mustafa Bozgeyik yeni başkan olarak atandı. Bozgeyik'in yeni yönetim listesinin de Genel Merkez tarafından onaylandığı öğrenildi. - GAZİANTEP