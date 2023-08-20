MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz görevinden istifa etti

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Genel Merkezin takdiriyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çıkmaz, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in takdiriyle 3 yıldır onurla sürdürmekte olduğum il başkanlığı görevimden azlimi talep ederek, bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada liderimizin ve teşkilatımızın emrinde davamızın hizmetinde olacağım." ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP