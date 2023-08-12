MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir Yeniden Seçildi

MHP Feke 14. Olağan İlçe Kongresi'nde tek aday olan Fikret Çilingir, güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongreye AK Parti ve BBP'nin ilçe yöneticileri de katıldı.