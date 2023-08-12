MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir Yeniden Seçildi
Politika Haberleri
MHP Feke 14. Olağan İlçe Kongresi'nde tek aday olan Fikret Çilingir, güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongreye AK Parti ve BBP'nin ilçe yöneticileri de katıldı.
MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir, yeniden görevine seçildi.
MHP Feke 14. Olağan İlçe Kongresi, Karacaoğlan Kültür Salonu'nda yapıldı.
Kongredeki seçimde tek aday olan mevcut başkan Fikret Çilingir, güven tazeledi.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, buradaki konuşmasında, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde kentteki belediyeleri kazanacaklarını söyledi.
Programa AK Parti ve BBP'nin ilçe yöneticileri de katıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Politika