MHP Erzurum İl Başkanlığı Kongresi Tarihi Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı kongresi için tarih belirlendi. İlçe kongrelerinin tamamlanmasıyla birlikte hazırlıklara başlayan MHP Erzurum İl Başkanlığı, kongresini 10 Eylül Pazar günü gerçekleştirecek. Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan il kongresi, MHP'nin bugüne kadar Erzurum'da gerçekleştirilmiş en yoğun katılımlı toplantısı olacak. Hazırlıkların şimdiden başladığı kongre için gerekli prosedürler tek tek yerine getirilirken, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ise, ilk mesajını şimdiden verdi. Başkan Yurdagül, "İl Kongremizi yaptığımız gün bambaşka bir gün olacak. O gün partimizin il kongresi, Erzurum'da bugüne ek hiç görülmemiş bir coşkuya ve birlikteliğe sahne olacak" dedi.

5 Günde 20 Kongre

MHP'de Erzurum ilçe kongrelerini bir süre önce tamamladıklarını ve 5 gün içerisinde 20 ilçede kongre gerçekleştirdiklerini anımsatan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "MHP'nin bir dava hareketi olduğunu henüz daha kavrayamamış olanlar şaşırdılar belki ama 5 gün içerisinde Erzurum'un dört bir yanında toy kurduk, gücümüze güç katıp enerjimizi yeniledik. Her ilçemizde ayrı bir atmosferi yaşadık, ayrı bir iklimi teneffüs ettik. Ancak özellikle güney ilçelerimizde ki, kardeşlik bayrağını, birlik ve beraberlik sancağını en zirvelere diktik. Nerede fikri hain olan varsa, nerede ihanet şebekesi varsa hepsinin böğrünü deldik" diye konuştu.

Yurdagül'den 10 Eylül Daveti

İlçe toylarını şimdi de il kongresiyle taçlandıracaklarını kaydeden Başkan Yurdagül, "10 Eylül'de Allah izin verirse kongremizi Kazım Karabekir spor salonunda gerçekleştireceğiz. İlçe teşkilatlarımız kongremize akın akın gelecek, partililerimiz, dava arkadaşlarımız, Ülkücü camianın her bir neferi toyumuzda bizimle birlikte olacak. Şimdiden hayırlı olsun, Rabbim hayırlara tebdil etsin" niyazında bulundu. - ERZURUM