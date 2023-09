MHP Erzurum İl Başkanlığı Kongresi Hazırlıkları Başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı kongresi için geri sayım başladı. Pazar günü gerçekleştirilecek olan kongre için hazırlıklara start verilirken, İl Başkanı Adem Yurdagül ise, partisinin yönetim kademesiyle bir araya geldi. Düzenlediği istişare toplantısında hem kongre hazırlıklarını, hem de yönetim kademesinde yapılacak olan güncellemeleri konuşan Başkan Yurdagül, "Toyumuz şimdiden hayırlı olsun" dedi. Pazar günü Kazım Karabekir Spor Salonu'nda bir araya gelerek şu ana kadar yapılabilmiş en coşkulu kongreyi yapacaklarının altını çizen Yurdagül, "Bizim siyaset anlayışımızda diri kalmak var, dik durmak var, aziz milletimiz ve yüce devletimiz için mücadele etmek var" ifadelerini kullandı.

"Kongreler toyumuzdur "

Parti merkezinde düzenlediği istişare toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin görüşlerini tek tek dinleyen ve kongre hazırlıkları için yol haritası belirleyen MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Kongreler bizde hiçbir zaman başkanlık yarışı olarak algılanmamıştır. Kongreler bizde toydur, düğündür, güçlenmektir, yenilenmektir, güven tazelemektir, dinçleşmek, gürleşmek, gelişmek ve genişlemek içindir. Bu anlayışla yarım asırlık bir dönemi geride bırakmış bir siyaset anlayışını temsilen bizler, milletimizin huzur ve selameti, ülkemizin güvenliği ve bekası için her daim ayakta, her daim hazır ve nazır, her daim milletimizin emrine amade olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

10 Eylül vurgusu

10 Eylül Pazar günü yapacakları kongrenin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve huzur ortamında geçeceğini vurgulayan İl Başkanı Yurdagül, "Bizde hiçbir zaman ayrı-gayrı olmamıştır. Bizde hedef tektir, ülkümüz tektir, gayemiz tektir. Bizim sesimiz de, sözümüz de, özümüz de birdir. Bizim üzerinde yükseldiğimiz tarihimiz de bellidir, toprağımız da bellidir, kıblemiz de bellidir. Bugüne dek milletimiz neyi istiyorsa, neyi arzuluyorsa ve bizden neyi bekliyorsa, biz onu yaptık. Çizgimiz sabittir, istikametimiz kavidir, rotamız nettir, gücümüz millettir, ülkümüz devlettir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM