MHP Erzurum İl Başkanı İzmir'de Erzurum Tanıtım Günleri'ne katıldı

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, İzmir'de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri programına katıldı.

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu tarafından organize edilen Erzurum Tanıtım Günleri için İzmir'e giden Başkan Yurdagül, Dadaşları bir araya getiren programda hemşehrileriyle buluştu. Yurdagül, fuardaki İspir ve Uzundere belediyelerine ait stantlarda konuklara ikramlarda da bulundu. Açılış kurdelesini diğer katılımcılarla birlikte kesen Başkan Yurdagül, "Baştan aşağı Erzurum'u tarif eden bu değerli organizasyonda bulunmaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.

MHP'li İspir ve Uzundere Belediyesi'ne ait stantlara konuk olan İl Başkanı Adem Yurdagül, İspir Fasulyesi ile yapılan kuru fasulyeyi hem tattı, hem de fuarı gezen misafirlere ikram etti. İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'la birlikte İzmirli vatandaşlara ve İzmir'de yaşayan Dadaşlara ikramlarda bulunan Yurdagül, fuardaki diğer stantları da ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum dışında yaşayan Erzurumlu nüfusun 3 milyona yakın olduğunu belirterek, "Bu da demek oluyor ki, Erzurum dışında nüfus itibariyle dört Erzurum daha var. Bu sebeple Erzurum'un tanıtım etkinlikleri çok daha kıymetli hale geliyor. İzmir'deki bu etkinlik için Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonumuza ve Başkan Zakir Salmanoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM