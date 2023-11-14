MHP Erzurum İl Başkanı: Cumhur İttifakına Sadakatten Şaşmayacağız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Cumhur İttifakımıza sadakatten hiçbir zaman şaşmayacağız. Yerel seçimlerle ilgili olarak da, hiç kimse kendi kendine belediye taksimi yapmasın" dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. İlçe başkanları ve belediye meclis üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Yurdagül, bir süre önce gerçekleştirilen istişare toplantısını hatırlatarak, "Biz o toplantıda karar merci olan kutlu dergahımız Genel Merkez yetkililerine, tüm teşkilatlarımızın beklentilerini ve taleplerini anlattık. Genel merkezimiz ne emrederse, ne karar alırsa buna uymak her ülkücünün ödevidir. Bu bakımdan hiç kimse ama hiç kimse sağda-solda belediye taksimi yapmaya kalkmasın. Şu belediye bize kalacak, şu belediye şuna kalacak gibi söylemlerde bulunmayalım, bu konulara mümkün mertebe girmeyelim, bunun kulisini bile yapmayalım. Bu hassasiyeti kendi yönetimim de dahil olmak üzere teşkilatımızın bütün mensuplarından göstermelerini bekliyorum" diye konuştu.

Kendisinin yerel seçimlerde adaylık düşünmediğini ve süreci İl Başkanı olarak geçireceğini de açıklayan Başkan Yurdagül, "Yönetimimizden olabilir, dışarıdan olabilir, hiç fark etmez. Eğer belediye başkanlığı için aday adaylığı düşünen varsa, partimizin belirlediği seçim takvimi kapsamında istifa edebilir, başvurusunu yapabilir. Dediğim gibi süreç başlamıştır. Bu süreci en doğru biçimde yönetmek hepimizin en büyük sorumluluğu olmalıdır. Onun dışında partimizin genel merkezini ilgilendiren konularda hiç kimse kendi başına hareket edemez, söylem geliştiremez. Bir hususta İl Başkanı olarak benim ağzımdan çıkmamış hiçbir açıklamanın geçerliliği yoktur, olmayacaktır. Bizim felsefemiz şudur: Biz Bilge Liderimiz, Türkmen beyimizin emrindeyiz, genel merkezimizin emrindeyiz. Atacağımız adımı da, yürüyeceğimiz yolun haritasını da genel merkezimiz belirler" ifadelerini kullandı. - ERZURUM