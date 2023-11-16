MHP Erzurum İl Başkanı: Cumhur İttifakı mührünü yerel seçimlere de vuracağız

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "14-28 Mayıs seçimlerine vurduğumuz Cumhur İttifakı mührünü, 31 Mart yerel seçimlerine de vuracağız" dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Başkan Yurdagül, "Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın siyasi bir pazarlık zemini olduğunu zannetmesin. Bu ittifak, milli birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik ve dayanışmamızın temel taşını oluşturuyor. Geride kalan 7 yıl boyunca bu ittifakın çizgisinden ya da hedefinden şaştığını gören var mı? Elbette yok. Çünkü bu ittifak milletin ta kendisidir, milletimizin beklentilerinin özetidir, milletin gayretidir" diye konuştu.

"Biz hazır ve nazırız"

14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakı duruşunun yerel seçimleri de kapsayacağının altını çizen MHP İl Başkanı Yurdagül, "Koltuk uğruna, menfaat uğruna ittifak kuranları hep beraber gördük, sonradan akıbetlerini de gördük. 14-28 Mayıs'ta bizi galip kılan hepimizin iliklerine kadar işlemiş olan ittifak ruhuydu. Biz bu ruhu yerel seçimlerde de canlı tutacak ve mührümüzü bu seçimlere de vuracağız. Coşkumuzdan, heyecanımızdan zerre kadar kayıp yaşamış değiliz; tam tersine seçimler için çok daha dinamik bir yapıdayız, teşkilatlarımızla birlikte hazır ve nazır bir biçimdeyiz. Bilge liderimizin ardında hepimiz Cumhur İttifakı bilinci ve azmiyle sadece yerel seçimlere değil, Türkiye'mizin aydınlık yarınlarına da yürüyor olacağız. Genel seçimlerde zillete, illete, husumete, siyaseten garabete ve musibete nasıl ki fırsat vermediysek, yerel seçimlerde de sapla samanı birbirinden ayırt edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM