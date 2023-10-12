Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, saha çalışmalarını sürdürüyor.

Periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği halk buluşmalarıyla vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, şehir merkezinin muhtelif noktalarında vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde hem esnaf ziyaretlerinde bulunan ve hem de her yaştan hemşerisiyle sohbet eden İl Başkanı Adem Yurdagül, "Vatandaşımız ve esnafımızla olan bağlarımızı güçlendirmek, onları dinlemek ve anlamak bizim için olmazsa olmaz." dedi.

"Her zaman vatandaşımızı dinleyeceğiz"

Vatandaşlarla sohbet eden, hal hatır soran ve siyaseten çözüm bekleyen sorunlarının olup olmadığını soran MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül'ün esnaf ziyaretleri de oldukça renkli diyaloglarla geçiyor. Cumhuriyet Caddesi, Tebrizkapı ve Lalapaşa Camii bölgesinde gerçekleştirdiği temaslarda Cumhur İttifakı vurgusunda bulunan MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, vatandaşların beklenti ve taleplerine de kulak verdi, tek tek not aldı. Yurdagül, sohbet ettiği her vatandaşa Türkiye'nin içinde bulunduğu kritik meseleler ve mücadelelerle ilgili olarak bilgiler aktardı. Hiçbir zorluğun kalıcı olmadığına dikkat çektiği vurgularında istikrara da işaret eden Yurdagül, sıkıntılı ve sancılı dönemlerin ancak birlik ve beraberlik içerisinde aşılabileceğini kaydetti.

"Tamda birlik ve beraberlik zamanı"

"Birleşmemiz, birlik olmamız, el ele ve omuz omuza vermemiz lazım" diyen MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Türkiyemiz artık eski Türkiye değil. Türkiye, artık üzerinde bulunduğu coğrafyada ve uluslararası arenada oyun kuran, kural koyan bir ülke. Emperyalist güçler bu durumdan rahatsız ve istiyorlar ki Türkiye bu pozisyonunu kaybetsin. Şimdi biz ne yapacağız? Geçici bir takım sorunlarla karşı karşıya kaldık diye, dayanışmamızdan ve mücadelemizden vaz mı geçeceğiz? Meydanı illete ve zillete mi bırakacağız? Meydanı asırlardır bu milleti tarih sahnesinden silmek isteyenlere mi bırakacağız? Eğer milli bir ruhtan, milli birlik ve beraberlikten bahsedeceksek, içinde bulunduğumuz zaman tam da bunun zamanıdır" dedi. - ERZURUM