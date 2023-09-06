MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül Ankara'da ziyaretlerde bulundu

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Ankara'da parti genel merkezine ve Genel MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli'ye ziyaretlerde bulundu. Yurdagül, yapılan görüşmelerde çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaptı ve Bahçeli'nin selamını Erzurum'a iletmek üzere görevlendirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, hafta sonunda gerçekleştireceği il kongresi öncesinde Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Parti genel merkezine giden ve burada bir takım temaslarda bulunan Başkan Yurdagül, Genel MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli'ye de Erzurum'un selamlarını iletti. Beraberinde Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cihan Aksakal ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'la birlikte önce Genel Başkan Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Adem Yurdagül, "Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek, çalışmalarımız hakkında bilgilendirmeler yaptık. Yol başçımız değerli büyüğümüzün emir ve talimatlarını aldık. Dadaşlara olan derin muhabbeti ve selamını tüm hemşerilerimize iletmemizi istedi" dedi.

Yalçın'ı da ziyaret etti

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül daha sonra MHP'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a konuk oldu. Yalçın'a teşkilat çalışmaları ve bir süre önce gerçekleştirilen ilçe kongreleri hakkında bilgiler aktaran Yurdagül, "Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve değerli büyüğümüz Semih Yalçın hocamızı ziyaret ederek, Erzurum'da teşkilatımız ve Cumhur İttifakımızın çalışmalarını ilettik. Bu vesile ile değerli büyüğümüzün tecrübelerinden ve görüşlerinden istifade ederek çalışmalarımıza hız verecek ve büyüklerimizi mahcup etmeyerek daha azimli, daha güçlü bir şekilde şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM