MHP Erzurum'da 3 ilçede adaylarını açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Erzurum'da İspir, Uzundere ve Olur ilçelerinde aday göstereceği isimleri duyurdu. MHP, İspir'de mevcut başkan Ahmet Coşkun ile devam ederken, Olur'da Vedat Ergün ve Uzundere'de Sinan Aydın'ı aday gösterdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum'da 3 ilçede aday göstereceği isimleri açıkladı.
Erzurum'da büyük ölçüde Cumhur İttifakı adaylarına destek verecek olan MHP; İspir, Uzundere ve Olur ilçelerindeki adaylarını açıkladı. Buna göre İspir'de mevcut başkan Ahmet Coşkun ile devam etme kararı alan MHP; Olur'da Vedat Ergün ve Uzundere'de ise Sinan Aydın'ın adaylığını ilan etti. - ERZURUM