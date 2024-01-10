MHP Erzurum'da 3 ilçede adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum'da 3 ilçede aday göstereceği isimleri açıkladı.

Erzurum'da büyük ölçüde Cumhur İttifakı adaylarına destek verecek olan MHP; İspir, Uzundere ve Olur ilçelerindeki adaylarını açıkladı. Buna göre İspir'de mevcut başkan Ahmet Coşkun ile devam etme kararı alan MHP; Olur'da Vedat Ergün ve Uzundere'de ise Sinan Aydın'ın adaylığını ilan etti. - ERZURUM