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MHP Edremit'te mahalle ziyaretlerine başladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Edremit'te mahalle ziyaretlerine başladı

MHP Edremit İlçe Teşkilatı ve KAÇEP birimi mahalle ziyaretlerine başladı.

MHP Edremit İlçe Teşkilatı ve KAÇEP birimi mahalle ziyaretlerine başladı.

Pazartesi Pazarı'nın bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'nden ziyaretlerine start veren MHP'liler, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. MHP'liler, "Ülkemizi yeni ve büyük bir belirsizliğe sürüklememek, Haçlı uzantılarının hedeflerini boşa çıkarmak için 2023'te seçimlerden Cumhur İttifakı zaferle çıkmak zorundadır. Allah'ın izniyle de zaferle çıkacaktır. Kararlıyız. Ülkemizin bekası için her zamanki gibi dik durmaya devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin eğitilmiş ve yetiştirilmiş kadroları olarak ülkemize ve milletimize hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etmek için yeterli ve hazırız" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Mahallesi Hisarcık Edremit Politika Haberler

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