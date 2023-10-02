MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu tekrar seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, parti yönetimi ile mazbatasını aldı. Caboğlu, seçim sonrası yaptığı konuşmada davayı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini belirtti.

DÜZCE(İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi Düzce il Başkanlığına tekrar seçilen İlhami Caboğlu parti yönetimi ile mazbatasını aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanlığı'nın tek listeyle gerçekleşen İl Olağan Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Düzce Adliyesi'nde parti üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Başkan Caboğlu, "MHP Düzce İl Başkanlığı Olağan Kongremizde, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin takdirleri, delegelerimizin teveccühleri ile yeniden İl Başkanı olarak seçildik bugünde arkadaşlarımızla birlikte mazbatamızı aldık. Davamızı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE