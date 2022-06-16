MHP Diyarbakır İl Teşkilatı feshedildi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Diyarbakır İl Teşkilatının feshedildiğini, il başkanlığının kapatıldığını bildirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Diyarbakır İl Teşkilatının feshedildiğini, il başkanlığının kapatıldığını bildirdi. Yalçın, sosyal medya hesabından, "MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız, görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı. MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kısa süre içinde il teşkilatına yeni görevlendirmeler yapılması için çalışmalar başlatıldı. AA / Ali Kemal Akan - Politika Milliyetçi Hareket Partisi Semih Yalçın Diyarbakır Politika Haberler

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