MHP, Dijital Bağımlılıkla Mücadele Kanun Teklifi Sundu

MHP, dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik bir dizi önlemin yer aldığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, imzasının yer aldığı 'Dijital Bağımlılıkla Mücadele Kanun Teklifi' ile ilgili açıklama yaptı. Öztürk, kanun teklifinin hem Türkiye'de hem de dünyada ilk olma özelliği taşıdığını söyleyerek, "Türkiye'deki nüfusun 65 milyondan fazlası sosyal medya kullanıcısı. Bu sosyal medya kullanım sıklığı en az 7,5 saat ile dünyada üst sıralarda yer alan bir ülke konumundayız. İnsanlarımızın birçoğu sosyal medya bağımlısı oldu bile. Teklif ile Dijital Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun kurulması öngörülmektedir. Bu kurul, mücadeleye ilişkin acil eylem planını ve ilerleyen süreçte yapılacak çalışmaları hayata geçirecektir. Yine bu kanun kapsamında dijital oyun şirketlerinin kullanıcıların yaşlarına yönelik içerik üretmesi ve buna uygun kullanıma sunması amaçlanmaktadır. Nitekim kanun teklifimizle, çeşitli kamu kurumlarının katılımıyla bir 'Dijital Oyun Komisyonu' oluşturulması öngörülmektedir. Ayrıca kanun teklifimizdeki hususlarda RTÜK'e de büyük görev düşmektedir. Zira hazırlanacak kamu spotlarının yayını ve denetimiyle bu konuda belirli bir bilinç oluşturulacaktır. Ayrıca bu bilinç ve farkındalığın oluşturulması için Milli Eğitim Bakanlığı eğitim faaliyetleri, bilinçlendirme sunumları ve çeşitli eğitim programlarını organize edecektir. Bunların takibini de yine bakanlık yapacaktır" dedi.

Teklifin kanunlaşması halinde 'Dijital Bağımlılık Tedavi Merkezi' adı altında özel tedavi merkezlerinin kurulmasının amaçlandığını aktaran Öztürk, söz konusu tedavi merkezlerinde; alanında uzman psikolog, psikiyatrist, sosyolog, çocuk gelişim uzmanı ve sosyal hizmet uzmanlarının bulunması, tedavi merkezlerinde terapi ve danışmanlık hizmeti verilmesinin öngörüldüğünü söyledi.