MHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Karakaş Görevinden Ayrıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Karakaş görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

MHP Didim Kadın Kolları Başkanı Yasemin Karakaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu. İlçe Başkanı ve yönetimine teşekkür eden Karakaş; "Milliyetçi Hareket Partisi'nde Kadın Kolları Başkanlığı görevimi an itibariyle sonlandırılmış bulunmaktayım. Göreve geldiğim ilk günden itibaren daima yanımda oldunuz. Başta ilçe başkanım olmak üzere bütün yönetime ve kadın kollarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin her şey için sağ olun var olun. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. - AYDIN