MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç ve yeni yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı

MHP Didim İlçe Başkanlığına yeniden seçilen İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç ve yeni yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Geçtiğimiz hafta sonunda yapılan olağan kongrede yeniden MHP Didim İlçe Başkanı seçilen Mustafa Sağdıç mazbatasını aldı. Sağdıç'a yeni yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Didim Adliyesi'ne gelerek İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alan Sağdıç "Yeni dönemimizde 'Gönül seferberliği' doğrultusunda Didim MHP İlçe Başkanlığı olarak, yönetim kurulumuz ile birlikte Allah hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Başta Didim olmak üzere tüm camiamıza hayırlı olsun. Hizmet etmeye gönül almaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN