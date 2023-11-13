MHP Denizli İl Teşkilatı Yerel Seçim Çalışmalarına Başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Teşkilatında yerel seçim çalışmalarının startını veren İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Milliyetçi Hareketçi Partisi ve Cumhur İttifakı olarak Denizli şehrimizde 20'de 20 hedefine ulaşacağız" dedi.

MHP Genel Merkezinin yerel seçim genelgesini teşkilatlar ve kamuoyuyla paylaşan MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalle İdareler Genel Seçimleri için bugün itibariyle başlatıyoruz. 13 Kasım itibariyle gerek belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları gerekse belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları başlamıştır. Son tarihin 15 Aralık 2023 olduğu Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız Bey tarafından tebliğ edilmiştir. Ben ülkücü ve milliyetçi hareket olarak, Denizli şehrimizde gerek belediye başkanlığı gerekse belediye meclislerinde ciddi bir başarıya imza atmak suretiyle, 20'de 20 hedefini hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partimizin yerel seçim performansının yüksek olacağını, geçtiğimiz seçimleri incelediğimizde hepimiz görüyoruz. Yerel yönetimlerde algı ve anlayışımız baktığımızda; gerek Buldan Belediyemizin gerekse Çal Belediyemizin başarılı hizmetlere imza attığını, halkımızın ve hemşirelerimizin teveccühü, teşekkürü ve takdirine mahzar olduğu açıkça görüyoruz. Bilge liderimizin Dr. Devlet Bahçeli Beyefendiden aldığımız emir ve talimatlar doğrultusunda, ülkücü ve milliyetçi harekete dünden bugüne şehadete yürümüş büyüklerimizden, merhum Başbuğumuz Alpaslan Türkeş'in 9 ışığından feyz almak suretiyle siyasete katkı sunmaya ve katkı koymaya devam edeceğiz. Duruşumuz belidir. Hadiselere değerlendirme şeklimiz ve milli bakışımız bellidir" diye konuştu.

Deprem ve iklim değişikliği vurgusu

Türkiye'de deprem gerçeğinin asla unutulmaması gerektiğine işaret eden Başkan Yılmaz, "Ben hep Çal ve Buldan Belediye Başkanlarımıza da bunu ifade etmişimdir. Güçlendirme veya yeni inşa etmede depreme dayanıklı doğru binalar yapmalıyız. Deprem acısını bir daha yaşamadığımız zamanları hedeflemeliyiz. Daha güçlü binalar yapıp, olası deprem gerçeğini hep birlikte ortadan kaldırabiliriz. Belediyelerin depreme özgü düzenlediği panel, konferans ve eylem planını doğru olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan iklim değişikliğiyle de doğru mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Denizli Büyükşehir Belediyesinin hakkını teslim etmek istiyorum. İklim değişikliği kavramı daha telaffuz bile edilmeden önce Denizli'de bu çalışmalar yürütüldü. Denizli genelindeki yoğun tarımsal çalışmayı ele aldığımızda kuraklık, susuzluk ve benzeri iklim değişikliklerinin sonuçlarını görebiliyoruz. Güneşin çok yoğunlaşarak meyve ve sebzeye zarar verdiği görüyoruz. Üretim alanlarımızı zor durumda bırakan tabloları görüyoruz. Yeni dönemde deprem gerçeği ve iklim değişikliklerle mücadele edeceğiz. Yerel yönetim anlayışımızla bu konuda çok daha başarılı olacağımızı düşüyorum. Milliyetçi Hareketçi Partisi ve Cumhur İttifakı olarak Denizli şehrimizde 20'de 20 hedefine ulaşacağız. Daha güzel bir Denizli için, daha güzel bir kent için hep birlikte bu çalışmaya ortak imzamızı atacağız. 31 Mart 2024 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak Denizli'de yepyeni bir başarıya imza atacağız. Buna inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

"Bizim selamlama şeklimiz, gönlümüz ve ruhumuz da budur"

Meclis'te yaşanan selamlama tartışmalarına da değinen Başkan Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Milliyetçi Halk Partisi'nin büyüklüğünü hepimiz biliyoruz. Hareketimizin davamızın, ülkemizin geleceği için ne anlam ifade ettiğini biliyoruz. Bu inanç ve itibarla siyasi hayatımıza yürüyüşümüze devam ediyoruz. Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda ayırmadan, ayrışmadan yerelde iktidar, ülkede istikrar hedefi ve temasına hep birlikte zafere ulaşacağımızı biliyoruz. Son dönemde selamla tartışması var. Bu konudaki 'Ay yıldızlı al bayrağa selam olsun, onurlu Türk polisime selam olsun kahraman Türk askerine selam olsun. Tüm Türk yurtlarına selam olsun' duruşumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bizim selamlama şeklimiz, gönlümüz ve ruhumuz da budur" - DENİZLİ