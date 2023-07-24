MHP Denizli İl Başkanı: Siyasette Kadının Yeri ve Gücü Önemli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kadınların siyasi partilerin gücü olduğunu belirterek; "Siyasette kadının yerini, gücünü ve değerini biliyoruz" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, MHP Kadın Kolları Denizli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, kadın üyelerini yalnız bırakmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çamlık Parkında geniş bir katılımla yapılan toplantıda konuşan İl Başkanı Yılmaz, kadın teşkilatlarının siyasi partililer için taşıdığı öneme dikkat çekti.

MHP ve Cumhur İttifakı olarak genel seçimlerin ardından yerel seçimlere de güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirten MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Denizli MHP'nin tüm teşkilatlarıyla sahada olduğunu söyledi. Yılmaz, "Nüfusun yarını oluşturan kadınlar, toplumlar için önem taşıyor. Belirleyici konumda olan kadınların, siyasette olmalarını önemsiyoruz. Siyasette kadının yerini, gücünü ve değerini biliyoruz. Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'den aldığımız emir ve talimatlar doğrultusunda 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışıyla, hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlere de bu anlayışla hazırlanıyoruz. Kentimizde, ilçelerimizde yepyeni bir başarıya, zafere imza atmak için bugün hanım kardeşlerimizle buluştuk. Ben, kadınlarımızın daha aktif ve daha verimli çalışmak suretiyle, partimizi, teşkilatlarımızı güçlü kılacaklarını biliyorum. Bu değerli organizasyonumuzda emeği geçenleri de kutluyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ