MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Seçimler İçin Oy Kullanmaya Davet Etti

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Tüm hemşehrilerimizi bu demokrasi şölenine katılmak üzere oy kullanmaya davet ediyor, seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Mhp Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyunu Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'ndeki Sağlık Meslek Lisesinde kurulan 2196 nolu sandıkta kullandı.

Seçim sonuçlarının Denizli ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni eden MHP İl Başkanı Yılmaz; "Oyumuzu kullandık. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek üzere omuz omuza hedefe yürüyoruz. Milletimizin karar ve kanaati nasıl tecelli ederse etsin başımızın üzerinedir. Bizler demokrasiye inanmış siyasetçileriz. Demokrasinin gereği seçimler; milletimizin iradesini sandığa yansıtmak sureti ile kanaatini ve buna bağlı geleceği yönetim şeklini ortaya koymasıdır. Tüm hemşehrilerimizi bu demokrasi şölenine katılmak üzere oy kullanmaya davet ediyor, seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ