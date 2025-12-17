Haberler

MHP'li Yıldız: "Yılbaşından sonra komisyon raporunu Meclis'e göndereceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'e gönderecekleri komisyon raporunun yılbaşından sonra hazır olacağını açıkladı. Partilerle ortak yapılacak raporda yöntemler ele alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Yılbaşından sonra komisyon raporunu Meclis'e göndereceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleri ile Meclis'te bir araya geldiği toplantı sona erdi. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Partilerle ortak yapacağımız raporla ilgili konuştuk. Arkadaşlarla uzun uzun yöntemleri konuştuk. Pazartesi bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftalar içerisinde müşterek rapor hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz. Yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis'e göndereceğiz. Grubu olan partiler birer kişi verecek. Muhtemelen de şimdi toplantıya katılan arkadaşlarla devam edeceğiz gibi görünüyor. Partiler değişiklik yaparsa bilemeyiz tabii" ifadelerini kullandı.

Komisyon süresine ilişkin ise Yıldız, "Yetişir gibi düşünüyoruz, 31 Aralık'a kadar yetişmezse uzatırız tabii. Pazertesi grup koordinatörleri ile bir araya geleceğiz. Bakalım pazartesiden sonra koordinatör arkadaşlarla rapor hazırlayacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Birçok evde kullanılan temizlik ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Hanımların tercihiydi! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
title