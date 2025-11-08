Haberler

MHP'den Türk Sağlık Sistemi İçin Yenilikler Çalıştayı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP, sağlık sorunlarını ve iyileştirme yollarını masaya yatırarak 'Türk Sağlık Sistemi'nde Yenilikler Çalıştayı'nı gerçekleştirdi. Çalıştayda, sağlık sisteminin geleceği için 6 ay süren çalışmalar sonucunda hazırlanan raporun kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

MHP tarafından sağlık alanındaki sorunların ve iyileştirilebilecek hususların, politikaların, yeniliklerin ve sağlık sisteminin geleceğinin masaya yatırıldığı 'Türk Sağlık Sistemi'nde Yenilikler Çalıştayı' gerçekleştirildi.

MHP'nin, 'Türk Sağlık Sistemi'nde Yenilikler Çalıştayı', ATO Congresium'da yapıldı. Çalıştayda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, çalıştay kapsamında 6 ay boyunca çalıştıklarını belirterek, Bu çalıştayda 2 bin yıllık bir tecrübe olduğunu gururla ifade etmek isterim. Bu salonda hastasıyla üzülen, hasta yakınıyla sevinen, ilk maaşını stetoskop ve tıp kitaplarına yatıran, fazla mesai ücreti almadan vatan için çalışan ve çabalayan hem hasta hakları hem de sağlık çalışanları haklarını iyileştirmek için gecesini gündüzüne katan, ülkesine döviz kazandırmak için iş geliştiren, tıbbi cihaz üreten, bilim alanlarında ülkemizi gururlandıran ve ülkemizin en ücra mahallelerine kadar sağlık hizmeti götüren çalışanlarımız var. Kısacası bu salonda samimi yürekler var. 'Türk sağlık sistemine bir tuğla da biz koymak istiyoruz' diyen tam 160 cesur yürek var. Hepsine teşekkür ediyorum. 160 arkadaşımız geride kalan 6 ay boyunca gece-gündüz demeden çalışarak Türk milletine; etkin, verimli, çağdaş, üretken bir şekilde sıhhat sunan sağlık ve sosyal güvenlik sistemini istişare ettiler ve detaylı rapor hazırladılar. Bugün çalıştayın son günü ve yapılacak son 3 oturumda çalışmalarını nihayete erdirip büyük Türk milletine armağan edecekler dedi. Yurdakul ayrıca çalıştayın nihai raporunun önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını aktardı.

'GÜÇLÜ SAĞLIK SİSTEMİNİ ŞEKİLLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Yurdakul, çalıştayda Türk sağlık sisteminin geleceğine dair ortak aklı, bilimsel tecrübeyi, milli iradeyi ve vicdanı bir araya getirdiklerini kaydederek, Bu çalıştay yalnızca bugünün sorunlarını değil, yarının ihtiyaçlarını da gözeten milli bir vizyonunun ürünüdür. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını inşa ederken Türk milletinin sağlığını, huzurunu, refahını önceleyen bir anlayışla, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ediyoruz. Türk hekimiyle, sağlık çalışanıyla, akademisyeniyle ve politika yapıcısıyla; kökleri bu topraklara dayanan, çağın gerekliliklerine açık, güçlü bir sağlık sistemini hep birlikte şekillendirmek istiyoruz. Bu çerçevede Türk sağlık sisteminin geleceğine dair görüş ve öneriler üzerine çalışan birbirinden kıymetli bilim insanları ve uzmanlarımız 13 tema çerçevesinde bir araya geldiler diye konuştu. 13 tema ile ilgili bilgiler veren Yurdakul, temaların bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasının içi görüntülendi

6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasının içi korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı

Eski defter kapandı! Nilperi Şahinkaya yeni aşkını ilan etti
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dursun Özbek'ten bomba Fransızca röportaj

Dursun Özbek'ten bomba röportaj
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.