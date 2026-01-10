MHP'li Yalçın: 'Terörsüz Türkiye'nin hayata geçirilmesi, milli devlet yapısını güçlendirecektir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Yerkürenin huzur ve sükununu, ülkelerin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden Amerikan pişkinlik ve küstahlığı, Türkiye'nin, kendine yeni bir yol çizmesinin zaruretini yeniden hatırlatmıştır. Bir kez daha anlaşılmıştır ki Türkiye'nin hayatiyeti, milli devlet sürecinin devamına bağlıdır. 'Terörsüz Türkiye'nin kamilen hayata geçirilmesi, milli devlet yapısını güçlendirecektir" dedi.

MHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'İl Başkanları Toplantısında' açıklamalarda bulundu. Yalçın, "ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde bizzat inisiyatif alarak attığı tehditkar adımlarla, yerkürede güç dayatmaya ve hegemonik baskı kurmaya matuf yeni bir tür sömürgecilik trendi başlamıştır. ABD yönetimi; uluslararası hukuk normlarını çöpe atmış, gücü gücü yetene döneminin kapılarını ardına kadar açmıştır. Diplomasi ve diyaloğun yerini; tehdit, şantaj ve gözdağına dayalı harami dili, eşkıya üslubu almıştır. Dünya diken üzerindedir. Bölgemizde olup bitenlerse netameli küresel panoramayı tamamlar vaziyettedir. Karadeniz'in kuzeyinden Doğu Akdeniz'e, Ege'den Kızıldeniz'e uzanan geniş coğrafyada kan ve barut kokusu hakimdir. Bölgemiz yangın yerinden farksızdır. Türkiye ateş çemberiyle çevrelenmiştir. Böyle muhataralı bir konjonktür ve zeminde, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü her zamankinden daha büyük önem arz etmektedir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HAYATİYETİ, MİLLİ DEVLET SÜRECİNİN DEVAMINA BAĞLIDIR'

Bölge ve dünyadaki endişe verici gelişmelere rağmen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı 'Terörsüz Türkiye' adımıyla herkesin rahat bir nefes aldığını aktaran Yalçın, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sahiplenmesiyle devlet politikası haline gelen 'Terörsüz Türkiye' olgusu, iç ve dış tehditlerin getirdiği kara bulutları dağıtmış, gelecek kaygılarını ortadan kaldırmıştır. ABD Başkanı Donald Trump'ın, diplomatik teamülleri ve uluslararası hukuk normlarını çiğneyerek güç odaklı siyasete ağırlık vermesi, 'Terörsüz Türkiye' hamlesinin değerini katbekat arttırmıştır. Yerkürenin huzur ve sükununu, ülkelerin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden Amerikan pişkinlik ve küstahlığı, Türkiye'nin, kendine yeni bir yol çizmesinin zaruretini yeniden hatırlatmıştır. Bir kez daha anlaşılmıştır ki Türkiye'nin hayatiyeti, milli devlet sürecinin devamına bağlıdır. 'Terörsüz Türkiye'nin kamilen hayata geçirilmesi, milli devlet yapısını güçlendirecektir. Başını ABD'nin çektiği yeni vurgun ve talan düzeninde, milli devlet yapıları ve silahlı kuvvetleri güçlü olan ülkeler ayakta kalacaklardır. Türkiye geçmişte nasıl emperyalizmin oyunlarını bozmuşsa bugün de aynı celadet ve kudreti izhar edecektir. Türkiye kendi yolunda emin adımlarla ilerlerken; hiç kimseyi, hiçbir ülkeyi taklit etmeyecek, harami veya Deli Dumrul olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

'DÖNEMECİ, GÜÇ BİRLİĞİ EDEREK GEÇMEK ZORUNDAYIZ'

Yeni yılda da MHP teşkilatlarının hız kesmeden faaliyetlerini sürdüreceğini kaydeden Yalçın, "Aleyhimizdeki algı operasyonları boşa çıkarılacaktır. Milletimizin 'Terörsüz Türkiye' adımına yurt çapında verdiği desteğin kalıcı olması için gece gündüze katılarak çalışılacaktır. Ülkemizin; Türk milliyetçilerinin çalışkanlığına, adanmışlığına ihtiyacı vardır. Lakin en çok ihtiyaç duyulan hususlardan bir de birlik ve beraberliğimizdir. O bakımdan Türk milliyetçileri başka parti ve oluşumlarda macera aramamalıdır. Küçük hevesler ve baş olma sevdasıyla birlik ve bütünlüğümüze zarar verenlere, düşmanın ekmeğine yağ sürenlere prim verilmemelidir. Bütün millet sevdalılarına bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye ve dünya hayati bir dönemeçtedir. Birlik ve bütünlük içinde olmayan milletlerin sonu uçurumdur. Dönemeci, güç birliği ederek geçmek zorundayız. Bu vesileyle bütün Türk milliyetçilerini, milliyetçi-muhafazakar kitleleri bir ve beraber olmaya, birleşmeye davet ediyoruz" dedi.