MHP'den Iğdır'da Terörle Mücadele Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyeleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin '22 Ekim Terörsüz Türkiye : Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' sloganıyla başlattığı terörle mücadele politikası kapsamında Iğdır'da ziyaretlerde bulundu.

MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak, MYK Üyesi Hayri Bulut, MYK Üyesi Metin Keskin, MDK Üyesi Av. Gökberk Osmanağaoğlu, MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş ve MHP teşkilatı olarak, ailesinden iki şehit veren Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Akdeniz, "Bu topraklar kolay vatan olmadı. Ailemizden iki şehit verdik ama vatan sağ olsun. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' politikasını canı gönülden destekliyoruz" dedi.

Ardından Iğdır Kadim Aşiretler Federasyonu'nu ziyaret eden heyet, ziyaretleri esnasında konuşan Dernek Başkanı Ferhat Armağan, "Devlet Bahçeli büyüğümüzün, Türkiye'mizin önünü açacak bu politikasını Adem-i İslam adına tebrik ve teşekkür ediyorum. Memnuniyetlerimi dile getiriyorum. Biz iki millet, yüzyıllardır bu topraklarda birbirimize kardeşlik yaptık. Ben inanıyorum ki Genel Başkan'ın açtığı bu yolda kardeşliğimiz daha da perçinlenecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA