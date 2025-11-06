Haberler

MHP'den Salihli'ye 'Hayırlı Günler Komşum' Ziyareti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimiz Sohbet' temalı ziyaret programına başladı. İlk ziyaret Kemerdamları Mahallesi'nde yapıldı. MHP yetkilileri, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları değerlendirip önerilerde bulundular.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Türkiye genelinde başlatılan "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimiz Sohbet" temalı ziyaret programları kapsamında sahaya indi.

Ziyaretlerin ilk durağı Salihli'nin Kemerdamları Mahallesi oldu. Program kapsamında MHP teşkilatı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hem ülke gündemini hem de yerel sorunları değerlendirdi.

Ziyaretlere, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, KAÇEP İlçe Başkanı Esra Temel, yönetim kurulu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Ziyaretlerde "Terörsüz Türkiye" ve "Türkiye Gündemi" başlıkları altında değerlendirmelerde bulunulurken, vatandaşların görüş ve talepleri dinlendi. MHP teşkilatı, yerel sorunların çözümüne ilişkin önerilerini de paylaştı.

MHP'nin her zaman halkın içinde olduğunu ve sahada yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğini belirten MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner "Derdin Derdimizdir" ve "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleriyle MHP teşkilatı, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kurması hedeflenmektedir. Bizde bu kapsamda Kemerdamları Mahallemizi ziyaret ettik" dedi.

Programla ilgili açıklama yapan MHP MYK Üyesi Ali Uçak, partinin sahada olmaya devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde terörün tamamen bittiği, barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü güne kadar durmadan çalışacağız. Halkımızın desteği ve inancı, bizim en büyük gücümüzdür. MHP teşkilatları, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla milletimizin yanında olmaya devam edecek."

Salihli'de ziyaretlere devam edeceklerini belirten MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek, kendilerini ağırlayan Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız ve mahalle halkına teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
