MHP'den Papa 14. Leo'nun Ziyaretine Eleştiri

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ziyaretin, Hristiyan dünyasına yönelik mesajlar içerdiğini ve tarihi ayrışmaları kaşımaya çalıştığını belirtti. Ayrıca, dizilerde Türk tarihi konusundaki duyarlılığa dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye'yi ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yalçın'ın, Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklaması, MHP'nin NSosyal hesabından paylaşıldı.

Semih Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihi hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir. Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak, gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan aleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır.

Bu bağlamda; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı arayarak dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
