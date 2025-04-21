MHP'den Dikkat Çeken Paylaşım: 'Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), sosyal paylaşım sitesinden "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var" başlığıyla dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüdüğü anlar, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var" notuyla paylaşıldı. - ANKARA