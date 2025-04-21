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MHP'den Dikkat Çeken Paylaşım: 'Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var'

MHP'den Dikkat Çeken Paylaşım: 'Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var'
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Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal medyada Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş anlarının yer aldığı bir video paylaştı. Paylaşımda, 'Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var' ifadesi dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), sosyal paylaşım sitesinden "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var" başlığıyla dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüdüğü anlar, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var" notuyla paylaşıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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