MHP'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel video

MHP'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladığı video, partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"Sınırsız bağlılık, vazgeçilmez yemin, hiç bitmeyecek azimle büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlu olsun" ifadesiyle paylaşılan videoda, "Huzurlu millet, güçlü devlet, onurlu gelecek" vurgusu yapıldı.